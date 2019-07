Lil Nas X slágere is elérte a Despacito és Mariah Carey rekordját

Elérte a Despacito és Mariah Carey rekordját Lil Nas X: az amerikai rapper 16 hete uralja Old Town Road című számával az amerikai Billboard Hot 100-as slágerlistát.Ezt a teljesítményt eddig Mariah Carey és a Boyz II Men slágere, a One Sweet Day érte el 1995-1996-ban, valamint 2017-ben Louis Fonsi, Daddy Yankee és Justin Bieber közös dala, a Despacito.A Billboard-slágerlisták 61 éves történelmében egyetlen dal sem töltött még 16 hétnél többet az első helyen a minden műfajt vegyítő Hot 100-as listán.A country-rap Old Town Road eredetileg szóló dal volt, de a 20 éves Lil Nas X mellé Billy Ray Cyrus countryénekes - Miley Cyrus énekesnő apja - is betársult, a közreműködés pedig meghozta a sikert.Lil Nas X nagyon várja, hogy megdöntse a rekordot a következő héten, a közösségi médiában közölt üzeneteiben a dal streamelésére buzdítja a rajongókat.A sláger fogadtatása márciusban még ellentmondásos volt, a Billboard ugyanis eltávolította countrylistájáról azzal az indokkal, hogy nem eléggé "countrys".Az Old Town Road a rapper debütáló, 7 című albumán jelent meg, mely a Billboard 200-as albumlistáján a 2. helyre került a hónapban.