Leonardo DiCaprio és Martin Scorsese közös tévésorozattal rukkol elő

Leonardo DiCaprio és Martin Scorsese tévésorozatot készít Eric Larson Az Ördög a Fehér Városban című könyvéből, amely az 1890-es években játszódik a világkiállítást rendező Chicagóban, ahol egy sorozatgyilkos szedi áldozatait.



Larson nem fikciós, történelmi tényeken alapuló, regényes formában megírt bestsellerének filmes jogait 2010-ben vette meg DiCaprio, akkor még azzal a szándékkal, hogy játékfilm lesz belőle.



A könyv az 1893-as chicagói világkiállítás megrendezésének körülményeit meséli el, Daniel H. Burnham, a korszak zseniális építészével a középpontban, és közben beleszövi H. H. Holmes, az első amerikai sorozatgyilkos történetét, akinek szörnyű tettei egész Amerikát megrázták.



DiCaprio filmterve nem jött össze, de 2015-ben Scorsese is bekapcsolódott az előkészületekbe, s most végül tévésorozat formájában születik meg a könyv adaptációja - számolt be róla hétfőn a Variety.com.



A tévés produkciót a Hulu és a Paramount Televízió gyártja. A sorozat a két férfi igaz történetére koncentrál, akiknek sorsa összeforrt a chicagói világkiállítással. Az executive producerek között szerepel DiCaprio és Scorsese mellett Stacey Sher, Rick Yorn, Emma Koskoff és Jennifer Davisson.



Sorsese és DiCaprio már számos filmen dolgozott együtt, köztük a New York bandái, az Aviátor, A tégla, a Viharsziget és A Wall Street farkasa című produkciókon.