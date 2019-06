Lehet, hogy legközelebb férfiként látjuk viszont a Trónok harca szexi színésznőjét?

Van néhány különös ötletem. Az egyik legérdekesebb választás Sophie Turner lenne. Tudom, hogy az emberek azt mondják majd: hiszen ő nő! De 17 évesen imádtam volna, ha olyan lehettem volna, mint ő

Alig ért véget a Trónok harca, máris új szerepet ajánlottak a Sansa Starkot megformáló Sophie Turnernek. A 23 éves színésznő meglehetősen rendhagyó feladatot kaphat: a Culture Club nevű banda frontembere, Boy George fiatalkori énjét kell megformálnia a brit zenészről készülő életrajzi filmben – írja a Daily Mail cikkére hivatkozva a Bors Az 58 éves énekes nemrég jelentette be, hogy Freddie Mercury és Elton John után az ő életéről is film készül, és már sejti, ki formálhatja meg.– árulta el a Daily Mailnek az énekes, aki állítólag már fel is vette a színésznővel a kapcsolatot.