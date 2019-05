Lagzi Lajcsi saját nevén szerelőt sem tud hívni

Álnéven szokta mocsai birtokára csalogatni a szakmunkásokat Lagzi Lajcsi, ha az otthonában javításra szorul valami. Keserű tapasztalat kényszeríti erre a furcsa szokásra: minden szaki fejvesztve menekül, ha meghallja a Galambos Lajos nevet. A harmincmillió fo­rint értékű áram-, víz- és gázlopással meggyanúsított trombitás szövevényes ügyébe ugyanis még véletlenül sem akarnak belekeveredni – írja a Bors.



– Kétségkívül megbélyegeztek. Ha egy szakszerelőt meg akarok bízni munkával, és meghallják a nevemet, azonnal visszakozik. Sem villany-, sem gáz-, sem pedig vízszerelő nem hajlandó kijönni hozzánk javításra, hiába ajánlok nekik emelt díjazást. Olyan megbélyegzett ember lettem, aki mindaddig, amíg nem tisztázza magát, retteghet attól, nehogy elromoljon az otthonában valami. És attól tartok, hogy az ügyem lezárása után is sem lesz ez másképp. Senki sem akarja, hogy akárcsak érintőlegesen is köze legyen az aljas közműlopási ügyhöz, amely ráadásul szemenszedett hazugság – mondta a Borsnak szerda reggeli tárgyalásán a zenész, aki így kénytelen álnéven magához csalogatni a szerelőket.



Fejvesztve menekülnek a szakik, ha meghallják a Galambos Lajos nevet.

– Már az is előfordult, hogy nem a saját nevemben rendeltük meg a szolgáltatást. De hát most mit tegyek? Nekem ugyanúgy szükségem van segítségre, mint bárki másnak – panaszolta el a zenész, akit szerda reggeltől három napon át kérdeznek ki a Budaörsi Járásbíróságon.



A maratoni tárgyalás első napján alaposan megizzasztották a mulatós műfaj klasszikusát, aki ügyvédjével, dr. Fröhlich Krisztiánnal együtt a Pest megyei ügyészség ellen elfogultság miatt kizárási beadványt indított, ám a bíró hamar elkaszálta a kérelmet. A nagy értékű közüzemi csalással vádolt zenész és jogi képviselője pedig még a megállapodásra is hajlottak volna, ha módosíthatják az állításuk szerint hibás vádiratot.