Laboratóriumban a kutyasamponok - Több termék is megbukott a teszten

A külföldi készítmények laboratóriumi vizsgálata során 5 termékből 3 nem felelt meg hatóanyag tartalom szempontjából.

Euek a samponok a legjobbak a Nébih szerint:

2 állatgyógyászati készítményt, 9 állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítményt, valamint 8 állategészségügyi biocid terméketa Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei.A termékek a biocid, a gyógyhatású és az állatgyógyászati készítmények kategóriájából kerültek ki. A minták többségét, összesen 19-et hazai kiskereskedőknél vették le a szakemberek, míg további 5 termék – online rendeléssel – külföldről érkezett. Utóbbi csoportnál érdemes tudni, hogy ezek a készítmények nem rendelkeznek Magyarországon a forgalmazáshoz szükséges engedéllyel. Külföldi webshopokból azonban bárki számára elérhetőek, így mindenképp érdemes vizsgálni, hogy mennyire megbízhatóak.A 8 biocid sampon között 6 bolha- és kullancsriasztó sampon volt. További 5 gyógyhatású készítményt külföldi internetes oldalról szereztek be.A Nébih laboratóriumi szakemberei, a hatóanyag-tartalom mellett, szúrópróbaszerűen ellenőrizték a kutyasamponok bakteriológiai tisztaságát, pH értékét, valamint sűrűségét is, és szerencsére mindent rendben találtak. Nem úgy a legfontosabb paraméter, azaz a hatóanyag-tartalom esetében.Ugyanennél a készítménynél, valamint egy biocid kutyasamponnál probléma volt az is, hogy a magyar nyelvű információkat csak a termék felbontásával ismerhették meg a vásárlók. Mindezek miatt a Nébih figyelmeztette az érintett vállalkozásokat és előírta számukra a hibák kijavítását.Szintén fontos tapasztalat, hogy az interneten vásárolt,. Ezekkel a kutyasamponokkal szemben nem tud eljárni a hatóság, de ez az eredmény is alátámasztja, hogy a Magyarországon nem engedélyezett készítmények használata kockázatos, így vásárlásuk nem javasolt.A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálata ezúttal rendhagyó módon zajlott. A gyógyhatású készítményeket csak egy, a klasszikus vásárlói szempontok mentén összeállított kérdőív segítségével értékelték a résztvevők, a tapasztalatokról itt olvashatnak. Emellett a megvizsgált 6, bolha- és kullancsriasztó hatású biocid terméket a dobozon feltüntetett információk, a használati utasítás, a fizikai jellemzők, valamint az illat értékelésével rangsorolták a tesztelők.A bolha- és kullancsriasztó kutyasamponok versenyében első helyen a Happy Pet Guard Bolha- és kullancsriasztó sampon végzett. Második lett a Preventol Duo Bolha- és kullancsriasztó sampon, míg harmadikként a Dolly Natural Bolha- és kullancsriasztó sampon végzett.