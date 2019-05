Kylie Minogue nem az az ártatlan bárányka, ahogy eddig gondoltuk - A vad szex, drogok is részei voltak az életének

Mistify: Michael Hutchence Michael Hutchence 37 évesen, 1997-ben lett öngyilkos, az életéről szóló dokumentumfilmet április 25-én mutatták be a New York-i Tribeca Filmfesztiválon, címe:

Michaelnak köszönhetem, hogy ártatlan kis listavezető énekesnőből szexőrült előadó lettem, és készen álltam, hogy ezt az oldalamat meg is mutassam a világnak."

Szex, szerelem, kaja, drogok, zene, utazás, könyvek, mondj bármit, ő megtapasztalta. A partnereként pedig én is megtapasztaltam mindent vele. Ha érzéki ember vagy, akkor az összes érzéked stimulációra szorul. Abszolút felkeltette a vágyaimat dolgok iránt a világban"

Dokumentumfilm készült Michael Hutchence életéről, amelynek két évig része volt az ausztrál énekesnő Kylie Minogue is.Minogue 1989 és 1991 közt járt az INXS énekesével, aki egy koncert után először a színpad mögé, majd később a szállodájába hívta az akkor 20 éves énekesnőt.A Hutchence-szal töltött időről úgy emlékezik, hogy mellette vált nővé, mint mondta, a férfi kinyitotta számára a világot. A Mirror elő is húzott ennek kapcsán egy interjút, melyben az énekesnő azt mondta, hogyAzt is elmesélte, hogy egy repülőn is szexeltek, méghozzá egy takaró alatt úgy 30 centiméterre Ausztrália akkori miniszterelnökétől.- mondja Minogue.