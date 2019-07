Különleges kiállítás nyílik a londoni Buckingham-palotában

A legmodernebb technológiák segítségével elevenedik meg 19. századi formájában a londoni Buckingham-palota egy új kiállításon, amely szombaton nyílik meg a brit uralkodó londoni rezidenciáján, Viktória királynő születésének 200. évfordulója alkalmából.



A kivetítések és hologramok révén a tárlat látogatói a Viktória királynő legidősebb fia, VII. Eduárd király által elrendelt átalakítások előtti állapotban, élénk színekben pompázva vehetik szemügyre a palota belső tereit.



A szeptember végéig látogatható tárlaton Viktória királynő anyai oldalát is megismerhetik az érdeklődők: a kiállításon helyet kaptak egyebek között a gyerekei láb- és kézlenyomatai, valamint egy ékszeres ládika, amelyben a tejfogaikat őrizte.



"A jelenleg elérhető legmodernebb technológiát használtuk fel egy újfajta történetmeséléshez" - mondta Amanda Foreman, a tárlat társkurátora.



A kiállítás egy hollywoodi produkciós céggel együttműködve készült, aminek köszönhetően még egy korabeli keringőzést is megelevenítenek.



A tárlaton, amelyre II. Erzsébet királynő is ellátogatott a héten, Viktória királynő trónja, báli ruhája és akvarelljei is helyet kaptak.



Viktória 1837-ben, mindössze 18 évesen lépett a trónra és 1901-ben bekövetkezett haláláig uralkodott. Egészen 2015-ig ő tartotta az angol-brit monarchia abszolút uralkodási időrekordját, amelyet ükunokája, a 93 éves II. Erzsébet döntött meg.



