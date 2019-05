Különleges autócsodák lepik el Balatonfüredet a hétvégén

Hatodik alkalommal kerül sor a balatonfüredi Tagore sétányon a klasszikus és youngtimer autóknak szóló Concours d`Elegance autószépségversenyre, ahol hazai és külföldi gyűjtők több mint 50 autócsodája vonul fel a Balaton partján.Sok ezer lóerő, több mint ötven különleges autó vonul fel Balatonfüreden május első hétvégéjén. A Balatonfüred Concours d’Elegance rendezvényen a szocialista autóipar remekei mellett amerikai „gengszterautókat", art deco csodákat, a nyolcvanas és kilencvenes évek sportkocsijait, illetve több mint százéves járműveket is megcsodálhatnak az érdeklődők. A verseny legidősebb résztvevője már több mint egy évszázada készült, a legerősebb kiállított autó teljesítménye pedig meghaladja a 350 lóerőt.A „gördülő múzeumban" számos ország gyártmányai mutatkoznak be és versengenek a fődíjért, illetve a különdíjakért 14 kategóriában, köztük Európában is ritkaságnak számító személy- és versenyautók.A nemzetközi FIVA-naptárban is jegyzett versenyen részt vesz többek közt egy 1907-es, francia gyártmányú Lorrainne-Dietrich, amely 3000 köbcentiméter feletti lökettérfogatból 15 lóerős teljesítményt képes leadni. Hat évtizeddel fiatalabb az 1967-es Ghia 450 SS, az olasz márka e példánya közel 4500 köbcentis motorjával 238 lóerőt teljesít.Elsősorban nem erejével, hanem kinézetével hódít majd a különlegesen hosszított kivitelű, 1983-as Volvo 245 Transfer replika, amely 5,6 méteres hosszával nagyjából akkora, mint egy Rolls-Royce Phantom, ráadásul ilyen járművel a Malév Air Tours színeiben szállított utasokat a budapesti repülőtér és a szálloda között, de városnézésre is használták.Versenybe száll továbbá egy 1930-as Isotta Fraschini 8A SS, amelynek hatalmas, 7370 köbcentis motorja közel 160 lóerős teljesítményt tett lehetővé, a Ford 1970-es Capri modellje is, amely Európa számára jelentette azt, amit az Amerikában a Mustang.A Balatonfüred Concours d’Elegance idén is, a hagyományos „kergetőzéssel" kezdődik május 3-án pénteken délután. Az autócsodák látványos konvoja a Veszprém és Balatonfüred közötti távot teszi meg, érintve a festői Balaton-felvidéket. Az autócsodákat a Tagore sétányon szombaton és vasárnap is megtekinthetik a látogatók, a szépségverseny díjátadójára vasárnap kora délután kerül sor, zárásként pedig az autók egy tiszteletkört tesznek a városban. A rendezvényre a belépés ingyenes.