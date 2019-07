Köztéri galériává változtatják a híres Lennon-falat Prágában

Köztéri galériává alakítja át a prágai Kampa-szigeten lévő híres John Lennon-falat a Máltai Lovagrend, a rendőrség kamerákkal fogja felügyelni a falat és közvetlen környékét - állapodott meg a Máltai Lovagrend, prágai belváros önkormányzata és a rendőrség.



A fal tulajdonosa, a Máltai Lovagrend nagyobb védelmet akart a népszerű helynek, amely az utóbbi időben a főként külföldi turisták prédájává vált.



"Több turistacsoport idegenvezetője festékszórókat ad a külföldieknek, akik azután mindenfélét, gyakran értelmetlen és durva jelszavakat, jelképeket festenek a falra" - hívta fel a figyelmet a problémára Hedvika Cepelová, a lovagrend szóvivője. A közelmúltban feljelentést is tettek ismeretlen tettes ellen rongálás miatt.



A szerdai megállapodás értelmében a jövőben a falra csak a John Lennonra utaló képek kerülhetnek, azok is kizárólag hivatásos művészektől.



A köztéri galéria működésének részletes szabályzatát a következő hetekben dolgozzák ki - mondta Cepelová. A fal mellett többnyelvű táblákat helyeznek el, amelyek tájékoztatják a látogatókat a hely történetéről és a viselkedési szabályokról.



A Lennon-fal a hetvenes évek elején jött létre, amikor a lovagrend kertjének falán, a Velkoprevorské téren megjelentek a korabeli szocialista rendszert bíráló első versek, szövegek. Később egy Lennon-portré is a falra került. A Velkoprevorské tér azokban az időkben a Lennon-megemlékezések és olykor az ellenzéki találkozók színhelyéül is szolgált.



A szocialista hatóságok ezért a Lennon-falat többször átfestették, de az mindig megújult, bekerült a prágai úti kalauzokba is. Ma Prága egyik idegenforgalmi látványossága.



