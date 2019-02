Kövekbe önti lelkét a kavicsművész: nagymamát és babakocsit is rajzol a természet, csak meg kell látni

Lakáscsinosításból lett életcél

A Magány című, temetői jelenetben található Mária-szobrot a természet alakította, Tímea pedig észrevette.

Mindenki szívéhez út a kő

Cipőbojt, vagy kalapdísz is lehet egy-egy apró kavics. A képek bájához a részletes kidolgozás is hozzájárul.

Nagymamát talált az eladólány

A kavicsművész gyakran gondol a gyerekekre, és a felnőttekkel együtt repíti őket a mesevilágba.

Humorral párosul a gyermeklélek

Papp Tímea alkotásaival.

Szoknya, táska, fogantyú – kavicsból



Papp Tímea kavicsművész egy képéhez körülbelül 40 kavicsot használ el – néha többet, néha kevesebbet, de mindig a részletek alapos kidolgozása lebeg a szeme előtt. – Imádom kidolgozni a részleteket, az tesz boldoggá, ha valami minél aprólékosabb, és minél jobban hasonlít arra, amit ábrázolni szeretnék. Van, hogy egy kar is három kavicsból áll, de olyan is, hogy egy az egyben találok például egy békafejet, mint a Békakirály című képemen. Szoknya, táska, fogantyú – ezek mind olyan részletek, amelyeket egy-egy kőben felfedezhetünk – mondta az alkotó.

Nemrég még arról álmodott, hogy megvalósuljon élete első kiállítása, mára már az ország számos pontján láthatták és ismerik Papp Tímea kavicsművész képeit.– Mindig is kreatív voltam, szerettem csinosítgatni a lakást, aztán körülbelül két éve láttam meg egy kavicsképet az interneten. Akkor eldöntöttem: csinálok egyet otthonra. Ez egy kismacskát ábrázolt egy kosárban – sokáig magammal vittem a kiállításokra, hogy megmutassam, honnan indultam. Ezt aztán követte még egy, majd a harmadik, negyedik, ötödik. Végül teljesen szerelmes lettem a kavicsképek készítésébe – mesélt Tímea.Annyira, hogy már a rendezvényszervezéssel is felhagyott, hogy minden figyelmét az alkotásra összpontosíthassa – ma már a kavicsképkészítésből él meg. – Imádom csinálni, nem munkának tűnik, nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy az utamba vezényelte ezeket a köveket – mondta az alkotó, aki elsősorban saját érzelemvilágából, emlékeiből merít témát a romantikus, játékos műveihez.A kavicsképeknek nagy rajongótábora lett a Facebookon:címmel indított oldalt ma már 17 ezren követik. – Eleinte idézetekkel próbáltam meg a képeket posztolni, hogy hátha ezzel több emberhez eljutnak, de ez nem hozta meg a várt sikert. Végül is aztán a saját múltamból merítettem a témákat illetően, és talán ez lehet a siker titka. Mindenki egy kicsit felfedezheti benne magát, az emlékeit. Nemrég készítettem egy temetői jelenetet, amelyet teljes mértékben a szüleim emléke, elvesztése inspirált. Azt hiszem, az emberek szívéhez, lelkéhez szólnak a képeim – beszélt Tímea a művészetéről.Nemcsak a felnőttek lelkéhez, hanem a gyerekekéhez is: – Próbálok rájuk is mindig gondolni egy-egy kiállítás alkalmával, mert azt látom, hogy nagyon érdeklődők: a legkisebbektől a nagyobbakon át fel kell őket emelni a képekhez, amelyeket ámulva néznek. Csodaszép gyerekkorom volt, rengeteget meséltek nekünk, egy mesevilágban nőttünk fel. Próbálok ebből is meríteni: erre példa a Holle anyó vagy a Mesebolt című képem – magyarázta a kavicsművész, akinek idén gyermeknapon nyílik meg a kifejezetten gyerekeknek szóló kiállítása Debrecenben.Az alkotó azonban ragaszkodik a kavicsokhoz: mint mondja, kipróbálta az uszadékfát és a kagylót is, de igazán csak a kövekből készült művekkel tudja magát kifejezni.A képek alapanyagául szolgáló kövek természetes formájukban lesznek a kompozíció részei: a kavicsművész nem csiszolja, faragja őket, és festéket is csak minimális mennyiségben használ.A kavicsok azt ábrázolják a képein, amire valóban hasonlítanak. A temetői jelenetben például van egy Mária-szobor, amelyet szintén a természet alkotott. Tímea feltette a kérdést a követőknek a Facebookon, hogy mit látnak benne: szinte mindenki Mária-szobrot írt.– Nem alakítok rajtuk semmit. Ez benne a szép, mert néha nagyon nehéz olyan követ találni, amilyen éppen kell. Vannak olyan képeim, amelyek heteket, hónapokat állnak, mire megtalálom a hiányzó formájú darabot hozzájuk. Hatalmas kavicsgyűjtemény van kiterítve a teraszomon, mert dobozokból nem tudok dolgozni – mondta a kavicsművész.A gyűjtemény pedig egyre gyarapodik, mert ilyen foglalkozás mellett könnyen megrögzött kavicsgyűjtő lesz az ember. – Nem igazán lehet a keresgélésből kiszakadni, mindig újabb és újabb formák után kutatok. De megfertőztem már a családomat is: nyaralni is kavicsos tengerpartra megyünk, de a közeli kisbolt eladólánya is gyűjtöget nekem. Legutóbb egy nagymamafejet talált például. Csodálatos látni, hogy a felnőttekből milyen gyorsan önfeledt, lelkes gyerekek lesznek, amint elkezdenek kavicsokat gyűjteni – véli Papp Tímea.A gyűjtemény bővítésében a művész párja, Tóth Imre, azaz a stand up humoristaként ismert Bruti is aktívan részt vesz. – Nemrég egy gyorsétterem kaviccsal felszórt parkolójából hívott fel izgatottan, hogy talált egy „babakocsit" – mesélte a művész.Bruti nemcsak a gyűjtögetésből veszi ki a részét, hanem a kiállításmegnyitóknak is rendszeresen házigazdája.– Nem titok, mi egy párt alkotunk már tíz éve. Jól összepasszol a műveim hangulatvilága a humorral: nagyon kellemesen telnek a megnyitók, nevetgéléssel, beszélgetéssel. Gyakran összekötjük a tárlatok helyszínét Bruti fellépéseivel – árulta el Tímea, aki igyekszik egyben tartani a 80 képből álló kiállításanyagát.– Sokszor érkeznek megrendelések, és vannak megvásárolható képeim is, de nagyon nehezen válok meg tőlük, mert mindet úgy készítem, mintha magamnak csinálnám. De a kiállítás anyagától egyelőre nem válok meg, mert ez nem egy „szapora" műfaj, és szeretném, ha minél több emberhez eljutnának a műveim a kiállítások által. Azért csinálom a kavicsképeket, hogy örömet szerezzek velük másoknak – mondta.A kavicsművész képei a világ egyre több táján találnak gazdára: már Törökországban, Svédországban, és New York városában is falra kerültek a különleges művek.Az alkotó tele van tervekkel: szeretne egy állandó kiállítást, mert mint mondja, amikor épp nem tárlaton vannak a képei, akkor mind a nyolcvan darab a lakásában áll. Kompozíciók terén is konkrét elképzelései vannak:– Rengeteg tervem és ötletem van még. Hamarosan elkészül egy hortobágyi képem, és szeretnék egyet anyukám emlékére is. Amikor kislány voltam, sokszor kiálltunk vele és a kisöcsémmel az erkélyre nézni a fogyó holdat. Olyankor az anyukám mindig kérdezte tőlünk: látjátok fent azt a királykisasszonyt, aki integet nekünk? Láttuk. Még alakul a fejemben, hogy hogyan ábrázoljam, hogyan adjam vissza ezt az emléket – tűnődött el Papp Tímea.