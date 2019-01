Korda György 850 milliós házassági ajánlatot kapott

Szűk baráti körben ünnepelte 80. születésnapját Korda György . A népszerű énekes saját nevével fémjelzett budai hotelének piano bárjában tartotta a partit, ahol késő estig szólt a dal, s ahováis meghívást kapott. A művész könnyekig meghatódva fogadta a lap ajándékát, egy üveg különleges whiskyt, és hosszú élete rövid összegzése után soha nem hallott titkot árult el.– A szerencsének köszönhetek mindent. Soha nem voltam nyomulós, túlbuzgó alkat. Engem minden megtalált magától. Azt is mondhatnám, hogy jókor voltam jó helyen. Klárikát is csak ennek köszönhetem. Nem mondom, hogy mintaházasságban élünk, és azt sem, hogy álompár vagyunk – ettől a jelzőtől különben is kiráz a hideg –, de egy biztos: mindig, mindenkor kitartottunk egymás mellett. Soha nem árultuk el a szövetségünket – fűzte hozzá Korda György, akinek nejével egyetemben számtalan lehetősége lett volna másutt keresni a boldogságot.– Amikor 1979-ben egy amerikai turnén voltam, egy gazdag nő hárommillió dollárt, azaz átszámítva nyolcszázötvenmillió forintot ajánlott, hogy elvegyem feleségül. Ez most is rengeteg pénz, nemhogy negyven évvel ezelőtt. Aztán persze visszautasítottam, ő pedig még négy évig üldözött a szerelmével. Szóval, igen, volt más lehetőségem Klárin kívül is, de azért őt sem kellett félteni – mondta mosolyogva az énekes, akitől felesége vette át a szót.– Engem is jó néhányan el akartak már csábítani Gyuritól. A kezemet is meg akarták kérni Chicagóban, de még csak meg sem fordult a fejemben, hogy mással legyek vagy félrelépjek. Egy vi­szont biztos: hogyha a a férjem valaha is megcsalt volna, azt sohasem tudtam volna megbocsátani neki. Én monogámiára szerződtem, amibe nem fér bele egy harmadik fél.Korda a jó hangulatú ünneplés, és a vidám emlékezés ellenére elárulta, bizony megérintette őt a mostani, kerek évforduló.– Sosem gondoltam, hogy ilyen nehezen élem meg azt, hogy nyolcvanéves lettem. Nem tagadom, ez az első vízválasztó évforduló a számomra. A hetven meg sem kottyant, de most be vagyok tojva egy kicsit. Megérintett az elmúlás szele… – mondta anak a népszerű művész, akinek felesége rengeteget készült, hogy egy igazán felejthetetlen és emlékezetes napot varázsoljon az ünnepeltnek.