Komoly feltételeket szabott Rami Malek, az új James Bond-film főgonosza

Rami Malek, a Bohém rapszódia Oscar-díjas színésze kikötötte, hogy csak akkor játssza el az új James Bond-film főgonoszát, ha annak nincsenek sem ideológiai, sem vallási indítékai, mert nem akar fundamentalista terroristát alakítani.



A 38 éves egyiptomi származású színész a film rendezőjével, Cary Fukunagával is beszélt azelőtt, hogy áprilisban igent mondott volna a szerepre. "Elmondtam, hogy nem azonosíthatjuk a karaktert semmiféle ideológiai vagy vallási alapú terrorizmussal. Ilyesmivel nem tudnék szórakoztatni, úgyhogy ha ezért választottak volna, akkor inkább ne számoljanak velem" - idézte fel a New Yorkban készült interjúban, amely a Daily Mirror és a Daily Express című brit napilapban jelent meg.



Fukugana azonban megnyugtatta, hogy a Bond-film főgonosza nem fundamentalista terrorista lesz, teljesen más az elképzelése.



Malek arról is beszélt, hogy nagyszerű szerepet kapott a 2020 áprilisában debütáló, egyelőre cím nélküli, 25. Bond-filmben, és a forgatókönyvírók szokás szerint megint rendkívül jó munkát végeztek, ráéreztek, hogy a nézők pontosan mit várnak egy ilyen mozitól - számolt be róla a BBC News.



Az általa alakított karakterről annyi derült ki a hivatalos közleményből, hogy egy olyan titokzatos gonosz figura, aki veszélyes, új technológiával van felfegyverkezve.



A Bond-film főszerepét ismét Daniel Craig alakítja, aki már ötödször játssza a 007-es brit titkos ügynököt.



Craig májusban megsérült a forgatáson, és bokaoperációja miatt egy időre pihenőre kényszerült. A munka azonban nélküle is tovább folyt. A produkcióról azóta újabb rossz hírek is érkeztek: júniusban egy robbantásos jelenet felvételekor egy stábtag könnyebb sérüléseket szenvedett. A héten pedig kiderült, hogy az énekesnő Grace Jones, aki korábban már szerepelt egy Bond-moziban, ezúttal lemondta szereplését, mivel úgy érezte, hogy túl kis szerepet kapott.



A filmet egyébként a dél-olaszországi Gravina di Pugliában forgatják augusztusban és szeptemberben. A város egyik nevezetessége a kétszintes római kori hídja, amely egy szűk völgyön ível át.



A 007-es ügynök korábbi kalandjai során már keresztül-kasul beutazta Olaszországot, megfordult Velencében, Rómában, Sienában, a Comói és a Garda-tónál, Cortina D'Ampezzo hegyei között és a szardíniai tengerparton, de először utazik majd ilyen délre az országban.



A filmben Rami Malek és Daniel Craig mellett Naomie Harris, Léa Seydoux és Ben Whishaw is szerepel.