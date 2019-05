Köllő Babett: Az édesanyám valójában a húgom

Forrás: borsonline.hu

Abszolút, a túlvilági létben, a szellemvilágban, és a jóslásban is. Háromhavonta jósoltatok egy szimpatikus házaspárnál.Az a baj, hogy igen! Vannak dolgok, melyekre nincs ráhatásom. Amikor volt a Celeb vagyok, ments ki in­nen! című műsor, sokat gondolkodtunk rajta, hogy elmehetek-e a műsorba és jót fog-e ez nekem tenni.Az illetékesek végül nem engedtek el. Elmentem jósoltatni az említett házaspárhoz, és ők pár héttel előtte megmondták, hogy változni fog a döntés és megyek Afrikába. Az utolsó nap valóban megváltozott és már pakolhattam is.Ritkábban, mert a tragédiákat magamban zongorázom le. Pár éve volt egy ikerterhességem, ahol elvesztettem a piciket, közben egy filmszereptől is elestem.A gyászban elgondolkodtam a miérteken, de aztán gyorsan el is dobtam ezeket a mérgező gondolatokat. Sok év távlatából nézve viszont furcsa a kép: elindult az életem egy másik irányba, a munkára és a szakmára terelődött a hangsúly, és ezt az ikrekkel nem tudtam volna vállalni.Náray Tamás barátom írta valamelyik könyvében: a dolgok sokkal előbb eldőlnek, mint megtörténnek. Hiszem, hogy meg van írva az életünk, és a mi játékterünk nagyon kicsi.Igen, legalábbis az előző életünkben így lehetett. Az anyukámmal kapcsolatban világéle­temben volt egy olyan érzésem, mintha a testvérem lenne.Az asztrológus ugyanezt mondta el nekem úgy, hogy ő nem is ismeri az anyukámat. Anyu mindig azt mondja, olyan, mintha sokkal többet éltem volna, mint ő, sokkal többet láttam a világból, mintha ő lenne az én gyerekem vagy kishúgom.Világéletemben szenvedtem, szolgalelkű voltam és alárendelt helyzetbe sodort az élet, terrorizáltak. Ebből próbálok kitörni, ezért választottam ezt az életet, ahol a csillogás jár nekem.Mostanában inkább a magamra fordított idő a legnagyobb luxus, szerencsére rengeteg jó feladat talál meg. Az asztrológusom viszont azt mondta, jógáznom kéne és megtanulni kikapcsolni, mert fél, hogy összeomlok.Valóban volt már olyan, amikor azt éreztem, hogy az idegösszeomlás szélén vagyok. Ilyenkor a férjem, András megfog, kiemel az egészből, és elvisz pihenni. Amikor három-négy óra alvásokkal húztam végig heteket, hónapokat, akkor volt egy pont, amikor lemerült az elem.Egyszer mentem a közértbe Andrással, sorban álltunk és egyik pillanatról a másikra megdermedtem és a semmiből elkezdtem sírni. Döntésképtelen voltam, mozdulni sem tudtam, azt sem tudtam, milyen vajat vegyek. Hazavitt, és ezután két-három napig csak aludtam.Rengeteget játszom, és augusztusban már próbálni is fogok. Gregor Berni rendez velem és legjobb barátnőmmel, Cseke Katinkával, akivel végre először együtt fogunk részt venni egy próbafolyamatban.