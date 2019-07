Klippremier! Megszületett Magyarország új bulihimnusza

Nagyon hiányzott egy igazi magyar bulibeindító. Ez mozgatott, amikor a zenét szereztem. Egy olyan számot akartam, ami a miénk, magyaros, egyszerű, könnyen megjegyezhető – és mindenki által szerethető."

Buli DJ-ként én is beleszerettem a magyar partihimnusz gondolatába. Ez egy láncledobós szám, amire ki lehet elengedni a fáradt gőzt és fel lehet szabadulni, lehet ünnepelni. Ahogy Biga is mondta, ilyen már nagyon rég született, hiány van belőle a piacon, ezt én is éreztem, ezért nagyon örültem, amikor megkeresett az ötlettel."

A videóklip utcai részét Szentendrén forgattuk, csodálatos város. A legjobban a platós jelenetet élveztem, ahol azért volt egy-két éles helyzet, mivel 2x1 sávos úton forgattunk, a stábautó végig mellettünk haladt, így egyikünk mindig a szembe sávban autózott."

A zenészek olyan fülbemászó dalt csináltak, amit már az első hallgatás után sem fogsz tudni kiverni a fejedből. Gyere, szedd alá, itt a „Koccintós"!– mesélte a dal születéséről Biga, akinek a hangját és különleges zenei dinamikáját az évek során olyan dalokban hallhattuk, mint a „Learning To Let Go" vagy a „Gátlás sztriptíz".aki egy év leforgása alatt két orbitális slágerrel, a „Hol van az a lány" illetve a „Tűzvarázsló" feldolgozásával is borzolta a kedélyeket.Ezúttal azonban új szerzeményt kapunk előadásában.– tette hozzá DR BRS., aki majd’ egy évtizeddel ezelőtt már dolgozott Bigával „Forrófejű" című dalának kapcsán. Viktor ezúttal zeneisége mellett kantáros szettjével is feldobja a produkciót.– mondta Viktor.A parádés videóklipet a szupertehetséges Závodi Marcel rendezte, a videóban pedig még DR BRS kutyája, Túró is szerepet kapott.A sztárhármas ráadásul egy hatalmas partival ünnepli a premiert, DR BRS, Varga Viktor és Biga pénteken a YELLOW-ban élőben is előadják a nyár bulihimnuszát.