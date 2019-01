Klipet készített A Dal legfiatalabb indulója, akinek Caramel írta a dalát - Mutatjuk

A Dal 2019 legjobb 30-as mezőnyében szereplő énekesnő Holnap című versenydalához forgatta le kisfilmjét, melyben különleges vendégszereplők is segítették a munkáját - írta meg az ESC Hungary „Nagyon boldog vagyok, hogy megszülethetett az első klipem, különösen azért mert a számomra legkedvesebb emberekkel dolgozhattam együtt. A szüleimet a kisfilmben a valós szüleim alakították és mellettük a szerelmem is megjelent. Ilyen közegben forgatni nagyon megnyugtató volt."- jegyzi meg Bogi.„Ahogy a dal úgy klip is a családtól, az otthontól való elszakadást fogalmazza meg. Én Balmazújvárosból költöztem Budapestre a kollégiumba, ami nagyon nehéz volt. Nagyon gyorsan eljött a haza vágyódás pillanata, ami ma is sokszor jelen van az életemben. Jó hazamenni hétvégenként."– teszi hozzá Bogi.Bogi február 2-án áll A Dal 2019 színpadára, de addig is már most itt is megtekinthetitek legelső videóklipjét.A Dal 2019 legfiatalabb versenyzőjének dalát Caramel írta, akivel még tizenhárom évesen egy televíziós tehetséggondozó showban ismert meg.„A műsor óta nagyon jó a kapcsolatunk, nyugodtan mondhatom, hogy baráti. Sok időt töltöttem az elmúlt években vele, nagyon megtisztelő, hogy felesége Szilvi és a kislánya Szofi is megszeretett engem. Senki nem írhatta volna meg hitelesebben nekem ezt a dalt mint ő."