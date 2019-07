Kitart az Android operációs rendszer mellett a Huawei

A Huawei saját fejlesztésű mobil operációs rendszere a Hongmeng nem okostelefonok, hanem mobil hálózatra kapcsolt ipari és lakossági berendezések számára készül - jelentette ki a Huawei Technologies igazgatótanácsának tagja, első alelnöke Catherine Chen, hangsúlyozva, hogy cége továbbra is az Android operációs rendszert használja majd okostelefonjai rendszerszoftvereként.



Korábban a nemzetközi médiában széles körben híresztelések jelentek meg arról, hogy a Huawei saját Hongmeng operációs rendszerével készül kiváltani a Google Android operációs rendszerét okostelefonjaiban. Catherine Chen egy újságírói kérdésre válaszolva rámutatott, hogy a nemrégiben védjegyként is bejegyzett Hongmeng operációs rendszer ipari felhasználási célú fejlesztése már hosszabb ideje tart, régebben annál, hogy az amerikai szankciók miatt felmerülhetett volna az Android operációs rendszer esetleges kiváltásának a szükségessége.



Elmondta: ahhoz képest, hogy az okostelefonok operációs rendszereinek megírásához "több tucat millió sor" kódolásra van szükség, a Hongmeng kódolása csak "hány százezer" sort igényelt, ennek köszönhetően sokkal biztonságosabb is azoknál. A Hongmeng ennek köszönheti azt is, hogy reakcióideje lényegesen rövidebb az okostelefonok operációs rendszereinél.



