Kiss Daniella szépségkirálynő autóversenyzőnek sem utolsó - fotók

A TV2 Super Car című autós magazinműsorának legújabb adásában a RaceTaxi.Hu tartóssági kupasorozatának női fordulójában, a nyolcas rajtszámmal induló Kiss Daniella szépségkirálynő és modell, teheti próbára vezetési tudását és technikáját egy 750 lóerős BMW M5 sportlimuzin kormánya mögött.



17 éves kora óta van jogosítványa Kiss Daniellának, aki számára nem ismeretlen a versenypályák világa, hiszen bár vezetni nem vezethetett, több alkalommal is ült versenyautóban. Ennek ellenére meglepetésként érte az, hogy az Euro Ring technikás pályáján nem olyan egyszerű azonos szintidőket menni a RaceTaxi.Hu sportlimuzinjával. A szépségkirálynő feladata ugyanis az volt, hogy három kört tegyen meg az Örkényi pályán nagyságrendileg azonos idő alatt, miközben Rácz István profi autóversenyzővel beszélget.



- Sajnos a tesztnapon nem tudtam jelen lenni, így szinte éles helyzetben tapasztaltam meg először, hogy mire képes a versenyautó – mondja Kiss Daniella, hozzátéve: éppen ezért Rácz István vezető instruktortól azt a tanácsot kapta, hogy az első körben az előtte haladó Safety Car által vett íveket kövesse le és törekedjen az egyenletes sebességre.



- Próbáltam figyelni arra, hogy azonos tempóval menjek. A sebességemet 70 és 90 kilométer/óra között tartottam. Semmiképpen sem akartam gyorsabban menni, mert attól féltem, hogy akkor jelentősebb időkülönbségek lesznek az egyes körök között – magyarázza.



Különösen igaz ez úgy, hogy Rácz István kérdéseivel folyamatosan megpróbálta összezavarni a kormány mögött ülő szépségkirálynőt, törekvései pedig sikerrel is jártak. - Kérdezte István, hogy ültem-e már versenyautóban. Én pedig annyira koncentráltam a pályára, hogy azt válaszoltam, hogy nem, pedig több alkalommal is volt szerencsém profi mellett ülni az anyósülésen – mondja Kiss Daniella. A szépségkirálynő bár maga nem használta, nem is használhatta ki a kocsiban rejlő brutális erőt, Rácz István autóversenyzővel helyet cserélve megtapasztalhatta mit is jelent a BMW M5-ben rejlő 750 lóerő.



- Még mindig fel vagyok pörögve, mert elképesztő volt István mellett ülni. Elkezdtem neki mesélni valamit induláskor, a műsorban pedig láthatjátok majd, hogy az első kanyarnál elakadt a szavam - mondja nevetve. Hozzáteszi: mivel nagyon szereti a sebességet, el tudja képzelni, hogy amatőr pilótaként a jövőben visszaüljön egy versenyautóba, hiszen István invitálta Daniellát sikeres versenyzőképző programjába.



Mint ismert, március 31-én startolt el a RaceTaxi.hu tartóssági kupasorozatának női fordulója a TV2-n futó Super Car autósmagazinjának részeként. A Magyarországon egyedülálló műsorformátum hétről hétre izgalmas és fordulatos versenyeket ígér, miközben a hazai hírességek eddig nem látott, új oldalával is megismerkedhetnek majd a nézők.