Kisebb vagyonért vettek meg egy Chewbacca-maszkot

Hétezer fontért (2,5 millió forintért) kelt el Chewbacca, a Star Wars-filmek szőrös hősének maszkja egy online aukción - írta meg a BBC News.



A Chewbacca-maszkot július elején Lewis Capaldi skót énekes öltötte magára a glasgow-i TRNSMT fesztiválon, miután Noel Gallagher, az Oasis egykori zenésze azt mondta róla, hogy úgy néz ki, mint a Star Wars népszerű karaktere.



A fesztivál után a koncert egyik munkatársa tette fel az aláírt maszkot az Ebay online aukciós oldalra, hogy a Frightened Rabbit együttes jótékonysági szervezetének adományt gyűjtsön a bevételből.



A jótékonysági szervezetet az együttes frontembere, Scott Hutchison emlékére hozták létre, aki súlyos depresszióban szenvedett és tavaly önkezével vetett véget életének.



Az eladó Twitter-üzenetben számolt be róla, hogy koncerteken dolgozik, és a maszkot ő kölcsönözte Lewis Capaldinak a fellépéshez. S miután a zenész a műsort követően dedikálta a maszkot, úgy gondolta, hogy az lesz a legjobb, ha eladja az Ebay-en, és a bevételt a Hutchison emlékét ápoló Tiny Changes jótékonysági szervezetnek juttatja.



"A Tiny Changes segít felhívni a figyelmet a mentális betegségben szenvedő gyermekek és fiatalok problémáira" - idézte az eladót a BBC News.