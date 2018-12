Kis hadvezérek a Honfoglaló Mikulás különkiadásában

Fotó: Bara Szilvia

A Duna Televízió kvízjátékának, a Honfoglalónak szombat esti Mikulás különkiadásában 11 éves gyerekek vetélkednek egymással, ezen a napon ugyanis minden róluk szól! A kis hadvezérek december 8-án 19.30-tól szállnak harcba Magyarország megyéiért a népszerű online területhódító kvízjáték televíziós változatában. A rendhagyó adásban az egyik versenyző a győri, hatodik osztályos Dékány Dorottya, akinek édesapja már egyszer elhódította a Honfoglaló bajnoki címét. Dorottyához közel áll a történelem és nagyon szívesen lovagol, kosarazik, úszik és légtornázik. Nem lesz egyszerű dolga az ellenfeleinek!"Nagyon szeretek honfoglalózni. Társasjátékunk még nincs, ám édesapámmal az online verzióval sokat játszunk."A szigligeti Dóka Bálint is a Honfoglaló kis hadvezérei közé tartozik. Kedvenc tantárgya a matek és szabadidejében külön angolra jár és triatlonozik. Vajon lesz, aki kifog rajta?"A Honfoglaló az egyik kedvenc játékom, nagyon várom az ütközetet."A harmadik hadvezér Csillag Attila, aki egy budapesti angol két tannyelvű iskola tanulója. Informatika, történelem, biológia, földrajz – mindegyikben otthon érzi magát. Olvasási szenvedélyét nagypapájától örökölte. Igazán sokoldalú tehetség."Két éve játszok Honfoglalót. A stratégiám, hogy megtámadom az összes várat és ledöntöm."A kis honfoglalók vágya az volt, hogy kipróbálhassák a felnőttek játékát, és most itt a lehetőség! A cél ezúttal is Magyarország meghódítása lesz.– A nézők igazán különleges adásra számíthatnak szombat este, amelynek ötlete a gyereknapi különkiadás után született. Élvezem az adásokat a kis hadvezérekkel: viccesek, kedvesek, okosak. Lehet látni, mennyire tájékozottak és mennyire otthon vannak a különböző témakörökben. Természetesen megjutalmazzuk a gyerekeket, mindenki kap társasjátékot és családi élményprogramok is várják őket. Nagyon várom a Mikulás különkiadást! – árulta el Szente Vajk, a Honfoglaló műsorvezetője.