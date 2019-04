Kirúgták Bárdosi Sándort és Növényi Norbertet

–

Az éjszakai életbe vetette bele magát Bárdosi Sándor és Növényi Norbert , akik ezúttal egy szórakozóhely dolgozóiként próbáltak meg helyt állni. A helyettesítők először a nyitás előtti munkálatokban segédkeztek, ám már ez sem ment zökkenőmentesen.Gondoltam feltakarítom a táncteret, ehhez volt is takarítóeszköz, de valamiért nem haladtam vele. Kiderült, hogy be se kapcsoltam a gépetmondta Bárdosi Sándor, aki jéghordás közben is inkább csak a mókázáson törte az eszét, így egy jégkockát ejtett Növényi pulcsija alá, amit az olimpikon nem hagyott szó nélkül. Míg Norbi ruhatárosként is megpróbált helytállni, addig Bárdosi nem igazán találta a helyét. A két jómadár végül a portán kötött ki, ahol a vendégek fogadása és beléptetése lett volna a feladatuk. Azonban ez sem ment nekik zökkenőmentesen.Elmagyarázták mit és hogyan kell csinálni, tíz évig portáztam, nem gondoltam, hogy bármi fennakadás leszmondta Növényi, aki Bárdosival együtt mégis vétetett egy végzetes hibát. Az illemhelyiség felkeresését egyszerre időzítették, így a porta őrizetlenül maradt, a két jómadarat pedig elbocsátották portaszolgálatos munkájából.Nagyon hideg volt kint, kicsit már kezdtünk besokallni és a mosdót is szerettem volna meglátogatni, akárcsak Norbi. Igaz kérték, hogy ezt váltásban tegyük, de gondoltuk nem bukunk le, ha mindketten belógunk. Nem így lett, lebuktunk és elbocsátottak minket. Ennek ellenére megengedték, hogy a buliban fújjuk ki a fáradt gőzt, ami nagyon jól esett mindkettőnknekmondta Bárdosi a Sláger TV-n csütörtökönként 20:00-tól látható műsor, A helyettesítők legújabb epizódja kapcsán.