Király Viktor nagy lépésre szánta el magát

Az énekes álmában sem gondolta, hogy egy koncert előtti lámpaláz semmi a leánykérés előtti "pánikhoz" képest.

Közel két év együtt járás után nagy lépésre szánta el magát Király Viktor: római útjuk során, a napokban eljegyezte modell kedvesét, Virág Anitát. Még nem tudják, milyen esküvőjük lesz– Egyelőre csak ízlelgetjük, milyen jó érzés, hogy jegyesek vagyunk. Bárki bármit mond, igenis egy gyűrű bizonyosságot ad a nőnek és a férfinak is, hogy jó úton halad a kapcsolat. Azóta minden reggel úgy köszöntjük egymást, hogy "jó reggelt, menyasszonyom, jó reggelt, vőlegényem" – kacagott Viktor.– Elképesztő módon izgultam, nem ismertem magamra. Konkrétan remegett kezem, lábam. Anita nem is tudta, mi van velem, mert séta közben elvonultam, hányingerem volt, annyira féltem, hogy mit mond – emlékezett Viktor, aki végül a Trevi kútnál vette a bátorságot, és eljegyezte szerelmét.– Nem számítottam rá, hogy menyasszonyként térek haza, de a világ legboldogabb nője vagyok – mondta Anita, aki nyitottságával vette le a lábáról az énekest.A családalapítás is szóba jött, de mindketten úgy gondolják, a gyerekkérdés még nem aktuális.