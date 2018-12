Király Viktor az Erkel Színházban ad koncertet

A sokoldalú énekes, dalszerző az árnyalatait villantja fel a közönségnek: a megszokottnál jobban közel enged, egy kicsit többet megmutat magából - áll a szervezők által az MTI-hez eljuttatott ajánlóban. A 34 éves előadó saját kedvenc soul-funk-pop stílusú dalait játssza el, ugyanakkor elhangzik nagy ívű, balladisztikus szám is, amelyet a Monarchia Szimfonikusokkal ad elő.



A koncerten állandó zenekara, az ezúttal kibővített Dreamers együttes kíséri, de lesznek táncosok és meglepetésvendég is. Az Egyesült Államokban született, tizenhat éves koráig New Yorkban élt Király Viktor tíz évvel ezelőtt tűnt fel, amikor megnyert egy televíziós tehetségkutatót. Eddig három szólólemezt készített, a legutóbbi, a 3rd Dimension 2014-ben jelent meg.