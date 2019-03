Kínos: rossz városba vitte utasait a British Airways egyik repülőgépe

Edinburghban landolt tévedésből hétfőn a British Airways düsseldorfi járata, az utasszállító repülési tervét hibásan állították ki.



Az utasok csak akkor észlelték, hogy rossz városba érkeztek, amikor a repülőgép leszállt és elhangzott az "üdvözöljük Edinburghban" bejelentés - adta hírül a BBC News.



A gépet azonnal átirányították és már meg is érkezett a német nagyvárosba - közölte a brit légitársaság. A British Airways járatát egy lízing szerződés keretében a WDL Aviation német cég működteti. A BA közölte, dolgoznak a WDL-lel azon, hogy kiderítsék, miért terjesztettek be hibás repülési tervet.



"Elnézést kértünk utasainktól azért, hogy útjukat ilyen közjáték zavarta meg, minden utassal egyenként is kapcsolatba fogunk lépni" - olvasható a BA közleményében.



A brit légitársaság szerint nem a pilóták tévesztettek, és mivel a London City repülőtérről indult járat repülési terve Edinburghba szólt, a skóciai város repülőterének légi irányítói engedélyezték a leszállást.



Sophie Cooke, a gép egyik utasa, aki hetente utazik a német városba Londonból, elmondta, amikor a pilóták bejelentették, hogy Edinburghban fog a gép leszállni, az utasok azt hitték, tréfálnak. A nő még meg is kérdezte a személyzet egyik tagját, hogy vicceltek-e.



Leszállás után a pilóták arra kérték az utasokat, hogy emelje fel a kezét, aki Düsseldorfba akar utazni. Mindenki felemelte - tette hozzá.



"A pilótának gőze sem volt arról, hogyan történhetett a dolog. Elmondta, soha korábban nem fordult vele elő ilyen, és a személyzet megpróbálja kideríteni, mit tehetnek" - mondta.



A repülőgép két és fél órán át tartózkodott az edinburghi repülőtéren, mielőtt elindulhatott Düsseldorfba.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)