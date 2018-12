Kiderült ki lesz a a februári Oscar-gála házigazdája

Kevin Hart lesz a februári Oscar-gála házigazdája - ezt a színész maga jelentette be kedden egy Instagram-üzenetben.



"Boldog vagyok, hogy végre eljött a nap, amikor én lehetek az Oscar házigazdája" - írta a Központi hírszerzés és a Pofázunk és végünk című vígjátékok sztárja, hozzáfűzve, hogy régóta vágyott erre a lehetőségre.



Az Oscar-díjakat odaítélő amerikai filmakadémia elnöke, John Bailey a Variety című folyóiratnak arról beszélt, hogy "nagyon izgatott" Hart kiválasztása miatt, kíváncsian várja, hogy a remek humorú színész hogyan szerepel a házigazda szerepében.



Bailey szerint Hart "melegszívű, szeretettel teli és szeretni való egyéniség", és mint mondta, az is motiválta a filmakadémia választását, hogy évek óta vágyott erre a feladatra. "Teljesen világos volt, hogyan érez ezzel kapcsolatban, és ez minket is meghatott".



A 39 éves filmszínész Jimmy Kimmeltől veszi át a stafétát, aki 2017-ben és 2018-ban vezette a díjátadó ceremóniát.



Az afroamerikai Hart egyike a maroknyi fekete Oscar-házigazdának - mint Chris Rock, Whoopi Goldberg és Sammy Davis Jr. -, akik az elmúlt 90 évben a műsort vezethették.

Az Oscar-jelöléseket január 22-én jelentik be, a díjakat pedig február 24-én osztja ki Hollywoodban a filmakadémia.