Kiderült, ki alakítja a gonoszt a 25. James Bond-filmben

Az Oscar-díjas Rami Malek alakítja a gonoszt a 25. James Bond-filmben, amelynek egy részét Jamaicán fogják forgatni - jelentette be csütörtökön Cary Fukunaga, a film rendezője a Karib-tengeri szigeten tartott sajtótájékoztatón.



Daniel Craig utoljára fog a 007-es ügynök szerepében a kamerák elé állni - közölték a sajtótájékoztatón.



Craig, Fukunaga és a film producerei nem csak azért választották Jamaicát sajtótájékoztatójuk helyszínéül, mert itt forgatják a fim egy részét, ezen a szigeten írta annak idején Ian Fleming valamennyi James Bond-regényét. Korábban itt forgatták a Dr. No és az Élni és halni hagyni című Bond-filmeket is.



Rami Malek idén nyerte el a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat Freddie Mercury megszemélyesítéséért a Bohém rapszódia című filmben. A sajtótájékoztatón elhangzott videoüzenetében Malek hangoztatta, biztosítani fogja, hogy Bondnak ne legyen könnyű dolga.



Fukunaga tavaly vette át a film rendezését Danny Boyle-tól, aki kreatív különbségekre hivatkozva távozott a stábból.



A film forgatókönyvírói között üdvözölték csütörtök Phoebe Waller-Bridge angol színésznőt, forgatókönyvírót a tavaly bemutatott Megszállottak viadala című thrillersorozat első évadának forgatókönyvíróját.



Ralph Fiennes és Ben Whishaw visszatérnek M és Q szerepében, csakúgy mint Naomie Harris Moneypennyként. Lea Seydoux, aki a 2015-ben bemutatott Spectre című Bond-filmben már játszott, szintén visszatér a 25. filmben.