Kiderült, hogy ki lép fel David Duchovny előtt Budapesten

David Duchovny előtt a fiatal, vérbő rockzenét játszó DLRM nevű magyar csapat áll majd színpadra.

A kétszeres Golden Globe-díjas amerikai színész, az X-akták Fox Mulder ügynöke, a Kaliforgia Hank Moodyja és számos sorozat, sikerfilm főszereplője, David Duchovny hamarosan Budapestre érkezik.Ezúttal nem a filmvásznon, és nem a képernyők előtt élvezhetjük játékát, hanem tanúi lehetünk muzikalitásának is. Az alternatív rock együttes énekeseként szinte fénysebességgel robbant be a zenei életbe, és hamar elnyerte a kritikusok, közönség elismerését és rajongását. A legendás sármőrrel 2019. február 11-én találkozhatunk a MoM Sportban, koncertje előtt azonban egy magyar zenekar is játszik majd a közönségnek.A Szabó Márton és Petróczi Ádám által alapított zenekar dalai a nemzetközi porondon is méltó helyet követelnek maguknak. A DLRM energiája és invenciózus zenéje arra késztette a külföldön sokat turnézó Firkin menedzsmentjét, hogy teljes mellszélességgel támogassa a zenekar a hazai és nemzetközi karrierjét. Az eddigi szakmai és közönségreakciók, illetve a zenekari tagok profizmusa alapján bátran kijelenthetjük, hogy az elkövetkező években sokat fogunk hallani róluk, amiért büszkék lehetünk rájuk.David Duchovnyval 2019. február 11-én találkozhatunk a MoM Sportban a Danubius Music szervezésében.