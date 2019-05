Ki nem találná, honnan került elő a tesztvezetés közben ellopott kétmillió eurós Ferrari

Egy garázsban találták meg azt a több mint kétmillió eurót (650 millió forint) érő oldtimer Ferrarit, amelyet a próbaúton lopott el a magát vevőnek kiadó tolvaj a németországi Düsseldorfban.



A rendőrség a lakossághoz fordult segítségért, mire jelentkezett is egy tanú, aki látta, hogy a vagyont érő autóval egy garázsba hajtanak be.



A ritka, 1985-ös évjáratú, 400 lóerős piros Ferrari 288 GTO-t Észak-Rajna-Vesztfália Grevenbroich településén foglalták le - közölte szerdán a rendőrség szóvivője Düsseldorfban.



Most azt kutatják, kinek volt bejárása a garázsba, hogy a tolvaj nyomára jussanak.



A tettes egy hirdetésre jelentkezett és megbeszélt időpontra érkezett a régi autókkal foglalkozó kereskedőhöz hétfőn. Az eladó elvitte az érdeklődőt egy próbaútra, közben helyet cseréltek, de amint a magát vevőnek mondó tolvaj a volán mögé ült, rátaposott a gázra, az út szélén hagyva a kereskedőt.



A Ferrari első tulajdonosa állítólag Eddie Irvine egykori Forma-1-es pilóta volt.



Az autótolvaj elkövetett egy hibát: a találkozón hagyta magát lefényképezni az autóval.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)