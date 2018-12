Ki lehet Liptai Claudia utódja a TV2-nél?

Kép forrása: borsonline.hu

Amikor döntés született arról, hogy nem hosszabbítunk szerződést Liptai Claudiával, természetesen minden tényezőt fi­gyelembe vettünk. Nem ke­rül ve­szélybe semmilyen mű­sor ember­hiány miatt, emellett gondoskodunk az utánpótlásról. Ahogy korábban is nyilatkoztuk, amennyiben mindkét fél úgy kívánja, a jövőben is együtt dolgozunk Claudiával

Az, hogy 17 év után Liptai Claudia elhagyja a TV2 kötelékét, meglepte a tévénézőket. Clau számos műsort moderált a csatornánál, egyforma magabiztossággal vezetett el egész estés show-műsort és kvízt is, reggeli beszélgetős adásba is bármikor bedobható volt, hatalmas rutinjával és tapasztalatával bármilyen műsort rá lehetett bízni - írja a Bors.Természetesen minderre Ördög Nóra is képes, ám könnyen belátható, hogy nem vezetheti ő a csatorna összes műsorát. Claudia távozásával nem sok női műsorvezető marad a csatornánál.Míg a férfiaknál megvan a változatosság, Kasza Tibi, Majka, Tilla és Stohl András is képes egy nagyszabású szórakoztató műsort a hátán elvinni, erre a hölgyek közül egyelőre egyedül Nóri képes önállóan - írja a lap.A Bors szerint a csatorna valószínűleg tudatosan nevelte a fiatal műsorvezetőnőket, akiket akár a közeljövőben is bevethet az új műsoraiban. Találgatásaik szerint Stohl Lucának, vagy Mádai Viviennek adhatja át a stafétát Claudia.A TV2-nél is utánaszámoltak, hogy mivel is jár Liptai távozása.– tudatta a TV2 sajtóosztálya.