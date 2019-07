Kétszer öntötték, 160 éve kondult meg először a Big Ben

Százhatvan éve, 1859. július 11-én szólalt meg először London egyik jelképe, a parlament óratornyának nagyharangja, a Big Ben.



A harangot, amelyet Edmund Beckett, Grimthorpe bárója tervezett, 1856-ban öntötték ki (először), a 16 tonnás "újszülött" azonban megrepedt. Az 1858. április 10-i újraöntés után már "csak" 13,5 tonnás lett, s az 1834-ben leégett westminsteri palota helyére épült új parlamentben, az Alsóház bejáratánál álló toronyban kapott helyet. Az már csak a beemelés 18 órás művelete után derült ki, hogy ez a példány is hibás, kisebb repedés húzódik rajta. A készítők gyorsan áthidalták a problémát: rövidebb nyelvet helyeztek bele, amely nem érte el a repedést. A harang végül 1859. július 11-én próbálhatta ki hangját: Händel Messiásának néhány taktusa után ütötte el először az órát. A méltóságteljes nagyharang (közkedvelt nevén a Big Ben) csak minden kerek órakor dolgozik, a negyedórákat felváltva kisebb harangok ütik el. (Angliában csak egyetlen nagyobb harang van, amely a Szent Pál-székesegyházban található.)



A harang mellé hatalmas óra került, percmutatója 4,25 méter hosszú. A becenevekre fogékony londoniak a harangot, majd az órát, végül a tornyot is Benjamin Hall közmunkaügyi kormánybiztosról nevezték el Big Bennek. (A legenda szerint ehhez az is hozzájárult, hogy a becenevek mellett az ökölvívást is nagy becsben tartó britek egyik kedvenc bokszolójának keresztneve is Ben volt.)



Az elmúlt másfél évszázadban az angol pontosság jelképe London egyik szimbólumává vált; ha a járókelő világító fényt látott az óratornyon, akkor tudhatta: ülésezik a parlament. A későn fekvők a BBC brit közszolgálati rádióban hallhatták a hangját: mindig a Big Ben ütötte el az éjfélt. Az órát hetente háromszor, hétfőn, szerdán és pénteken húzták fel kézzel, az eljárás több mint egy óra hosszat tartott. Ha egy kicsit sietett vagy késett, egy szerelő - a helyzettől függően - egy régi egypennys érmét tett az ingára, vagy elvette róla: elég volt ugyanis ez a kicsiny súlyeltérés, hogy kétötöd másodperccel lelassítsák vagy felgyorsítsák az óraművet.



2017-ben azonban felállványozták létesítményt, amelyet II. Erzsébet királynő trónra lépésének 60. évfordulója, azaz 2012 óta hivatalosan is Erzsébet-toronynak neveznek. Négy évig tartó rekonstrukciónak vetik alá, amelynek költségvetése 11 milliárd forint. Ez egyben a Big Ben elnémulásával jár együtt, ami nem kis felháborodást keltett a turisták körében, de az angol parlamenti képviselők között is. A Big Ben ugyanis 1859 óta szinte megszakítás nélkül hallható volt, még a második világháború éveiben is, amikor Németország légiereje 1940-1941-ben bombázta Londont. A Big Ben legutóbb 2007-ben, előtte 1983 és 1985 között hallgatott el, szintén felújítási munkálatok miatt. A következőkben - a felindulás ellenére - a harangjáték hangja csak nevezetes napokon csendül majd fel, az emlékezés vasárnapján (Remembrance Sunday), illetve a karácsonyi és újévi ünnepeken.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)