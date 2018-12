Két nap alatt egymillióan látták Majkáék klipjét

Belehalok: 55 millió, Mindenki táncol: 32 millió, Füttyös: 25 millió megtekintés. Három nóta, ami Majoros Majka Péter nevéhez fűződik, három sláger, amit pestiesen szólva „rongyosra hallgat" a nagyérdemű. Hogy pontosan mi a zenész sikerének titka, azt valószínűleg nagyon sokan szeretnék megfejteni, és amíg nem árulja el nekünk, addig kénytelenek vagyunk megelégedni azzal a ténnyel, hogy Péter brutálisan sokat dolgozik, és bátran vállal be olyan projekteket, melynek előre csak sejteni lehet a végeredményét. - írja a BorsOnline Majka egy évvel ezelőtt egy TV2-es stábbulin keveredett beszélgetésbe Horváth Tamás énekessel (aki szintén elképesztő letöltés- számokat produkál a zenei megosztón, Meggyfa: 17 millió, Táncol velem a világ: 18 millió letöltés) és abban maradtak, hogy készítenek egy közös dalt. A két tehetség az elfoglaltságai miatt csak idén ősszel foglalkozott érdemben az ötlettel, aztán csináltak egy olyan brutális slágert, ami cunami módjára tarolja le a konkurenciát.– A Meztelen című dalunk ötlete valóban egy évvel ezelőtt született meg a fejünkben, és már akkor éreztük, hogy valami nagyon különleges dolog születik majd meg – mondja a Borsnak Horváth Tamás énekes. – A nyári hajtásban viszont nem volt időnk foglalkozni vele, ezért most ősszel ültünk le először. Mindent együtt csináltunk – folytatja Tamás.– A dalszöveget együtt írtuk, a hangszerelést együtt csináltuk, abszolút közös munka volt. A klipforgatás is szuper hangulatban telt, Majka nem csak civilként, de szamurájként is megjelenik, nagyon sokat röhögtünk, imádtam minden percét! – áradozik a sztár, aki na­gyon örült Majka felkérésének, megtiszteltetés számára, hogy együtt dolgozhatnak.– Az első pillanattól kezdve meg volt a közös hang, és szerintem ez érződik is a dalon és a klipen is, amit két nap alatt több mint egymilliószor néztek meg. Egy fan­tasztikus szám, na­gyon ritka, hogy ilyen rö­vid idő alatt, ilyen mennyiségű letöltést hoz egy nóta. Nagyon büszke vagyok rá, ahogy biztosan Peti is az. December 27-én Nyíregyházán lépünk először közösen színpadra ezzel a nótával, Majka élő, nagykoncertjén.