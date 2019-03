Két magyar zenekar is fellép a barcelonai Primavera Soundon

Két magyar zenekart, a Mayberian Sansküllotsot és a Belaut is meghívott a barcelonai Primavera Sound nemzetközi tehetségeket bemutató programja részeként.



Az egyik legfontosabb európai zenei fesztivált május 30. és június 1. között rendezik, a két magyar csapat ezen, valamint az ahhoz kapcsolódó Primavera Pro ötnapos zeneipari találkozó (május 29. - június 2.) showcase rendezvényén egyaránt fellép - jelentették be pénteken a szervezők.



A meghívás a magyar könnyűzenei exportiroda, az NKA Hangfoglaló Programjához kapcsolódó HOTS (Hungarian Oncoming Tunes) közvetítésével történt. Tavaly a Dope Calypsót hívták meg Magyarországról a Primaverára.



A Primavera Sound idei fellépői listájának 50 százalékát női előadók teszik ki az egyenlőség jegyében, a HOTS tájékoztatása szerint ez az üzenet határozta meg a magyar zenekarok kiválasztását is. A fesztiválon koncertet ad mások mellett Erykah Badu, Carli B, Courtney Barnett, Future, az Interpol, Charli XCX, a Guided By Voices, a Tame Impala, Robyn, a Suede, Liz Phair, Solange, James Blake, a Stereolab, Jarvis Cocker, Róisín Murphy és a Primal Scream.



A Mayberian Sansküllots és a Belau két-két koncerted ad: az egyiket a fesztivál NightPro színpadán, ami közvetlenül a tengerparton, a nagyszínpadok mellett foglal helyet, a másikat a Primavera Pro saját showcase rendezvényén, a szakmai delegációknak fenntartott színpadon (DayPro).



A Primavera Pro ötnapos zeneipari találkozó, amely a nagyközönség számára rendezett fesztivál részeként, azzal egy időben zajlik a barcelonai MACBA-ban, a kulturális élet központjában. Az eseményen Európa és a világ zenei szakemberei azért gyűlnek össze, hogy a meghívott előadók közül kiválasszák - és akár leszerződtessék - a következő nagy dobásokat.



A lo-fi/dreampopot játszó Mayberian Sansküllotsban Csordás Zita (ének, gitár), Várnai Szilvia (vokál, billentyűk), Balogh Gallusz (gitár), Szigeti Árpád (basszusgitár) és Hromkó István (dob) játszik. A zenekar 2010-ben alakult, első albumukat, az Aloneinkápmegyert egy kazettás magnóval vették fel. 2012-ben adták ki második lemezüket, a PseudoDeath-t, legutóbbi anyaguk, a Neverending Story idén februárban jelent meg.



A Belau elektronikus zenei alapokon nyugvó modern popzenei formáció, amelyet Kedves Péter (gitár, billentyűk, vokál) és Buzás Krisztián (basszusgitár, vokál) alapított 2015-ben. Egy évvel később több énekesnő vendégszereplésével megjelent a The Odyssey című bemutatkozó stúdiólemezük. A mediterrán térség zenei motívumait és életérzését feldolgozó anyag az év hazai elektronikus albuma kategóriában 2017-ben Fonogram-díjat nyert. Az élőzenei formációban négytagúvá bővült a csapat, az énekesnő Szécsi Böbe, mellette Kiss Benjámin (billentyű, effektek) zenél a színpadon. Ismertebb dalaik: Island of Promise, Distant Bay.