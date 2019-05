Két év múlva indulhat az Eurovíziós Dalfesztivál amerikai verziója

Két év múlva elindulhat az Eurovíziós Dalfesztivál amerikai változata: az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) egy svéd produkciós céget bízott meg a nagy sikerű dalverseny amerikai verziójának létrehozásával.



A tervek szerint a svéd Brain Academy produkciós cég 2021-ben szervezné az első amerikai dalfesztivált.



"A sportműsorokon kívül a világ legnagyobb televíziós showműsora az Eurovíziós Dalfesztivál: egy kontinenst egyesít és mindenkit szavazásra ösztönöz" - idézte Peter Settmant, a Brain Academy vezetőjét és kreatív igazgatóját a The Hollywood Reporter szerdán. Settman hozzátette: alig várja, hogy a versenyt a világ legnagyobb tévés piacán is bemutassák.



A dalfesztivál ázsiai változatának megvalósítását 2017-ben jelentették be. Az Ázsiai Dalfesztiválban 17 ázsiai ország - köztük Kína, India, Japán és az Egyesült Arab Emírségek - verseng majd egyetlen estén, de az első adás időpontját még nem tűzték ki.



Az Amerikai Dalfesztivál (American Song Contest) című televíziós verseny egyelőre még fejlesztés alatt áll. A tervek szerint a többfordulós versenyben amerikai államok dalai mérkőznének meg egymással, s a legjobbak közül végül a döntőben kerül majd ki a győztes.



Az idén 64. alkalommal megrendezett Eurovíziós Dalfesztivált a világ legnagyobb zenei eseményeként tartják számon, amely világszerte 200 millió nézőt ültet a képernyő elé. Az európai országokon kívül Izrael és 2015 óta Ausztrália is szerepel a versenyben.