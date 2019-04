Két díjat hozott haza Amerikából a Fool Moon

A hazai zenei élet kiemelkedő színfoltja a 2001-ben alakult szegedi Fool Moon együttes, amely az a cappella műfajt képviseli. Nemzetközileg is elismertek, kétszer is megnyerték a moszkvai a cappella fesztivált például. Most az Egyesült Államokban a CARA-díjra jelölték őket ismét, s nyertek is kettőt Bostonban. Ezt az elismerést az „a cappella műfaj Grammy-díjaként" is szokták emlegetni.Az amerikai szervezetminden évben az előző év összes a cappella felvétele közül jelöl ki számos kategóriában dalokat és albumokat, amelyek közül áprilisig választják ki a legjobbakat. A szegedi együttes Return 2 Acappelland című lemezével tarolt. Az ezen szereplő Duna vizén... című dal lett a legjobb népzene, a Derzhi pedig a legjobb funk/disco dal. Az első szerzője egyébként Szirtes Edina Mókus volt.