Kerti partiba hívta II. Erzsébet királynő Andreát - fotók

Május 23-án II. Erzsébet királynőtől egy magyar hölgy, Singh Andrea meghívást kapott a Buckingham-palo­ta veteránok tiszteletére tartott rendezvényére– Kellemes meglepetés volt, mivel erre a kerti partira kizárólag olyan embereket hívnak meg, akiket erre érdemesnek tartanak. A férjem tizenöt éve a brit hadseregben szolgál, és most július 4-én szerel majd le a há­borús sé­rü­lései miatt – mesélte Andrea. – A pá­rom Afganisztánban, Kenyában és Irakban is harcolt, és mivel jelenleg főállásban gondozom őt, ezért én is vele tarthattam.Andrea anak elmondta, egy életre szóló élménnyel lett gazdagabb, nagyon családias és magasztos hangulatú volt az esemény. A szervezők mindenkivel kezet fogtak, személyesen köszöntötték őket is, és szinte mindenkivel lehetett be­szél­getni.Az ápoló végzettségű nő 2012-ben akkori férjével és lányával érkezett Angliába, a házassága azonban zá­tonyra futott. 2015-ben ismerkedett meg Shailendrával, akivel 2016-ban összeköltöztek, két évvel ezelőtt pedig össze is házasodtak. Andrea számára nem volt könnyű beletanulni a Fidzsi-szigeteken született, de indiai gyökerekkel rendelkező férfi kultúrájába, és a katonafeleségek életét is időbe telt megszoknia, ám úgy érzi, mostanra teljesen befogadta őt párja családja.A házaspár Magyarországon képzeli el a jövőjét.