Keresztes Ildikó: "Annyira fájt az élet, hogy azon gondolkodtam, hogy ennek véget kellene vetni"

Egy színész-énekes, aki összetéveszthetetlen hangján egy vicces sapkában kuncog az egyik pillanatban, aztán olyan mélységeket tár fel a múltjából, ami még DTK-t is szinte sokkolja – egy mondattal talán így írható le az Elviszlek magammal Keresztes Ildikóval készült epizódja.



Keresztes Ildikó híres arról, hogy nagyon határozottan védi a magánéletét a nyilvánosságtól – most mégis szokatlanul nyíltan mesélt D. Tóth Krisztának a legmélyebb fájdalmairól. Amikor a riporter felidézte, hogy a legutóbbi, hét évvel ezelőtti beszélgetésük óta mennyi minden változott az életében, és ennek kapcsán szóba került a válása, akkor kibukott belőle, hogy mi is történt valójában. Miközben a sajtóban mindenfélét írtak róla és volt férjéről (Kicska László, az EDDA basszusgitárosa), a közönség pedig látta a színpadon, a televízióban, előfordult, hogy Ildikó az öngyilkosságot fontolgatta.



– Én fél évig az életben maradásért küzdöttem. És közben mentek a műsorok, mentek a dolgaim, nem szállhattam ki az életemből. Annyira fáj az egész minden, annyira fájt az élet, hogy azon gondolkodtam, hogy lehetne ennek tulajdonképpen véget vetni... Sokkal több élni akarás meg erős ösztön van bennem, minthogy megtegyek egy ilyen lépést, de abszolút el tudom képzelni, hogy valaki el tud odáig jutni. Mindennap azzal megküzdeni, hogy először a beleidet vissza kell pakolnod a szoknyácskába meg a nadrágba, és úgy elindulni valahova, és akkor már se enni, se aludni… se agyad nincs



Ildi a nehéz időszakban pszichiáter segítségét kérte, és végül eljutott odáig, hogy igenis élni akar, és igazán élni, nem csak vegetálni. Azóta ezen dolgozik. A nagy mélységek, és az ezzel párhuzamos nagy életszeretet kapcsán Edith Piaf is szóba került, akinek szerepét a színész-énekes már évek óta játssza a színpadon. Akár azt is mondhatnánk, hogy egy kicsit saját magát viszi a színpadra ebben az előadásban.



Az biztos, hogy mostanra nemcsak az életet, hanem saját magát is megszerette, ami szintén nagyon nagy munka volt, mert, ahogy az Elviszlek magammal kamerái előtt fogalmazott: néhány éve még nem is értette, hogy a barátnői miért mondják, hogy nem szereti magát eléggé. És mindeközben, úgy tűnik, azt is teljesen elfogadta, hogy nem született gyermeke:



– Egy pszichológus csaj mondta nekem: "Keresztes, magának nem azért nem lett gyereke, mert karrierista vagy önző, hanem azért, mert egy gyereknek nem lehet gyereke." És én elgondolkoztam, és rájöttem, hogy tök igaza van. Én annál maximalistább vagyok, hogy olyan dolgokat vállaljak fel, amit én úgy érzek, hogy nem tudok jól csinálni."



Arról, hogy mi hiányzik neki a legjobban a múltból, és hogy mi a legnagyobb félelme a wmn.hu Elviszlek magammal című sorozatának legújabb részében mesél Keresztes Ildikó: