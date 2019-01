Keményebb a Pálinka-dal, ha azt Majka adja elő - Meg is mutatjuk, milyen lett az átirat

Korábban a Quimby, a Tankcsapda és Ganxstáék is csináltak ilyen kiadványt, és mi is kedvet kaptunk hozzá, főleg, miután a tankok feldolgozáslemezén a Magna Cum Laude is szerepelt. Emlékszem, hihetetlen jó érzés volt, mikor felkértek bennünket, és nagy örömmel mondtunk igent. Ezen felbuzdulva pedig mi is szerettük volna átélni azt, amit ők akkor - tulajdonképpen így született meg a Gyulai HÚSZfeldolgozó ötlete"

Húsz éves idén a Magna Cum Laude, amit a korábban meghirdetett arénakoncert mellett egy válogatáslemezzel ünnepel a zenekar. A kiadványon olyan ismert Magna-dalok szerepelnek, mint a Színezd újra, a Vidéki sanzon vagy a Volna-e kedved című sláger, ám ezúttal nem Mező Misiék, hanem más zenekarok előadásában.A február 1-jén érkező album a Gyulai HÚSZfeldolgozó címet kapta, a két évtizedes jubileum mellett egyben a zenekar székhelyére is utalva. Mező Misiék legnagyobb slágerei többek közt olyan hazai nagyágyúk előadásában hallhatók, mint a Kowalsky meg a Vega, a Beatrice, Rúzsa Magdi vagy Charlie. A lemezen szereplő Magna-átiratok közül egyet már közzé is tett a zenekar: a Pálinka dalt Majka énekli az albumon.– magyarázza Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere.A jubileumi válogatásalbumon összesen húsz nóta szerepel, olyan zenekarok feldolgozásában, mint például a Republic, a Kowalsky meg a Vega, a Hooligans vagy épp a Beatrice. Az énekes azt mondja, abban, hogy mely előadókat kérték fel, egy dologra nagyon figyeltek: mindenképp szerették volna, hogy színes legyen a repertoár, azaz ne csak a rock vagy a metál műfajából, hanem a népzenéből, a jazz világából és a populárisabb közegből is merítsenek. A Pálinka dal című szerzeményt például Majka dolgozta fel, melynek az eredeti szöveghez toldott rapbetéttel Mező Misi szerint igazán sajátos feelingje lett.– mondja Majka. „Nem először csinálunk ilyet, korábban a Tankcsapdának és Ganxstáéknak is dolgoztunk fel számokat. Én szeretem ezeket a munkákat, mert olyan nótákat lehet énekelni, amiket amúgy nem szoktunk. A Magna Cum Laudéval egyébként nagyon jó kapcsolatban vagyunk, Misivel már dolgoztunk együtt, de a többiekkel is vannak közös emlékeink – például egy helyre jártunk kártyázni Békéscsabán. Ők olyan típusú emberek, akik szeretik az életnek azt az oldalát, amit mi, úgyhogy nagyon sok a hasonlóság."A lemezen szereplő feldolgozások közül Mező Misi egyébként a Beatrice Magna-átiratát hallotta először, amely a Mid nem voltam még neked című slágerből született. Az énekes azt mondja, nagyon jólesett neki, hogy Feró, aki az egyik legidősebb előadó a társaságban, elsőként - ráadásul nagyon rövid időn belül - készült el a dallal, mert ebből látszik, mennyire komolyan vette a felkérést.– mondja Nagy Feró.Arról, hogy a lemezre mely nóták kerüljenek, közösen döntöttek a zenészek. Elsősorban a Magna Cum Laude tagjai javasoltak dalokat annak alapján, hogy szerintük melyik sláger állna legjobban a zenekaroknak, de persze maguk az előadók is ötleteltek. A Road esetében több nóta is felmerült, végül a Főnököm című szám mellett tette le a voksát a csapat.„Roppant nagy kihívás újraértelmezni egy nagymúltú zenekar dalát, ami más emberek érzéseit és gondolatait közvetíti. A Főnököm egy nagyon jól elkapott nóta, tényleg jól megfogalmazza, mit élhetnek át a becsülettel dolgozó emberek" – mondja Molnár Máté, a banda énekese. „Igyekeztünk egy izgalmas verziót összehozni úgy, hogy a Road zenei világát tükrözze. Egy ilyen műhelymunka mindig élvezetes – remélem, hogy a hallgatók is örömüket lelik majd a dalban."A Magna Cum Laude tagjai nagyon elégedettek a végeredménnyel, mindnyájan szeretik az új lemezt és izgatottan várják, mit szól majd a feldolgozásokhoz a közönség. Közben gőzerővel készülnek a február 15-i jubileumi nagykoncertre, ahol egy régi hagyományt felélesztve pálinka-kóstolóval és disznótorossal alapozzák meg a hangulatot a Budapest Aréna külső helyszínén.1. Majka – Pálinka dal2. Beatrice – Mid nem voltam még neked3. Republic – Színezd újra4. Hooligans – Ugorj5. Budapest Bar – Vidéki Sanzon6. Csík zenekar – Volna-e kedved7. Kowalsky meg a Vega – Lehet, hogy eltört8. Ganxsta Zolee és a Kartel – Engem nem lehet szeretni9. Rúzsa Magdi – Te légy most10. Karácsony János James – Pillangó11. Road – Főnököm12. Heincz Gábor Biga – Te, a hőmérséklet és én13. 100 Folk Celsius – 99914. Ladánybene 27 – Túl későn15. Bagossy Brothers Company – Kánon Keringő16. Neoton Familia Sztárjai – Nem akarok többé gondolni rád17. Charlie – Átkozott nők18. Balázs Fecó – Fekete19. Palya Bea – Minek adtál20. Ferenczi György és az 1ső pesti Rackák – Sirató