Kemény véleménye van saját magáról a Hooligans frontemberének

Nagyszabású koncertre készül a Hooligans idén tavasszal, amelyre a zenekar már gőzerővel próbál. Bár a banda eddig nem sokat árult el a buli részleteiről, néhány információt most megosztottak a közelgő koncertről. „A koncerten felcsendülnek olyan dalok is, amelyek az első, 1997-es lemezünkön szerepeltek. Összegyúrtunk belőlük párat. Felcsendül majd a kedvenc 12-13 dal is és ehhez hozzácsaptunk még vagy húszat a Hooligans több, mint tíz albumáról. Egy egészséges vita mindig van ilyenkor, hogy mit játsszunk és mit ne" – mondta a Zenepostában Csipa, aki sokkal jobban érzi magát a színpadon, mint a kérdések kereszttüzében.„Mostanában már én is járok interjúkra, korábban nem nagyon mentem. Részben azért, mert egy lusta disznó vagyok, főleg, ha korán kell kelni, én nem vagyok az a korán kelő pék-típus. Endi jobb ebben, én az egészben azt szeretem, ha már ott vagyok a színpadon és átszellemülhetek, énekelhetek. A színpadon se beszélek túlsokat, inkább legyen zene, az megy nekünk" – mondta a Sláger TV-n Csipa.