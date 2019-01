Káromkodva ölt Stohl András az afrikai szafarin, nekimentek a vadászok

Egy beteljesült álom, ötven év álma. Stohl András a kafferbivalyok nyomában, a vadászálmok földjén – így harangozta be a Fishing & Hunting tévécsatorna a színésszel készült műsort. A vasárnap este levetített útifilmet maga Stohl András narrálja, egyes szám első személyben mesél élményeiről –Többnapos eredménytelen vadászat után elérkezett a nagy pillanat, Stohl elejtette élete első kafferbivalyát. A filmben így számolt be a cserkelés részleteiről: "Majd eljött a mi pillanatunk… Hat bivaly állt a bal oldalunkon. Kérdeztem Andrét (a hivatásos kísérőt – a szerk.), melyiket lőhetem. A bal oldalit? Nem, a jobb oldalit lődd! Odalőttem. Elkezdtek szaladni a bivalyok. Az enyém lassult, lassult, majd eldőlt. Gondoltam magamban: ez nektek a bivalyvadászat? Első lövés, és a bivaly fekszik? De ekkor a párom kezdett el kiabálni mögöttem: áll föl a bivaly, áll föl a bivaly! Az, amelyiket halottnak hittünk."A film ezen a ponton a bivaly tényleges elejtését mutatta. Stohl háromszor lőtt az állatba, majd váratlanul kiszakadtak belőle az alábbi mondatok, amelyeket ki sem sípoltak a műsor készítői: "B… meg! Azt a k… életbe! Az Isten b… meg!". Közben puskáját a feje fölé emelve rázta, majd megölelte kísérőjét. Később néhány felvétel még készült az elejtett bivaly mellett, majd a kamera előtt koccintva, egy jókora szivarral a kezében köszöni meg kísérőjének az élményt.A műsor után sok vadász a nemtetszését fejezte ki Stohl reakciója láttán, mondván: ez nem méltó egy igazi vadászemberhez. A Fi­shing & Hunting Facebook-oldalán is jó néhány hozzászóló ekézi a színészt.megkereste Bajdik Pétert, az Országos Magyar Vadászkamara főtitkárát, aki a lapnak elmondta, az elejtett vad felett kimutatni az örömöt nem etikus, még akkor sem, hogyha örömöt érez a vadász, annak mindenképpen sajnálattal kell vegyülnie.– Tiszteletet kell mutatni az elejtett vad iránt, hiszen nem a mészárosai vagyunk, hanem az elejtői. Büszkeséget természetesen minden vadász érez, amiért sikerült kijátszania a vad érzékszerveit, azonban aki nem sajnálja az elejtett állatot, az nem is becsüli – szögezte le a főtitkár.kereste Stohl Andrást is, azonban ő nem kívánt nyilatkozni.