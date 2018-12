Karácsonyi témájú festményeiből állított össze egy online kiállítást az Uffizi-képtár

Kattintson IDE és gyönyörködjön az alkotásokban!

Online kiállításon mutat be válogatást különleges karácsonyi festményekből, köztük Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Sandro Botticelli és Hugo van der Goes műveiből a világhírű firenzei Uffizi-képtár.Az internetes tárlaton jól nyomon követhető a karácsony motívumának fejlődése a művészettörténetben - mondta Eike Schmidt múzeumigazgató a L'Osservatore Romano vatikáni lap német nyelvű kiadásának.A Kathpress egyházi hírügynökség ismertetése szerint a 24 nagyfelbontású képen a legapróbb részletekig megtekinthetők a világhírű alkotások, Leonardo da Vinci Háromkirályok imádása című festményén például évszázadok óta első ízben vehetők ki jól bizonyos részletek.Egyes ábrázolások, például Hugo van der Goes flamand festő művei, olyan részletekkel szolgálnak, amelyek jelentőséggel bírnak a vallásosság- és a teológiatörténet szempontjából: ezeken például a kisded sugárkoszorún fekszik, mint Svéd Szent Brigitta egyik látomásában.