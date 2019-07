Julio Iglesias törvénytelen fia mellé állt a bíróság - Kimondták, hogy az egykori latin amorózó az apja

Julio Iglesias a biológiai apja a 43 éves Javier Sánchez Santosnak - állapította meg egy valencia bíróság szerdai első fokú ítéletében, amelyet a világhírű spanyol énekes ellen indított apasági perben hozott.



A nem jogerős döntés indoklásában a bíró elegendőnek vélte a felvonultatott bizonyítékokat az apaság megállapításához, ide sorolta egyebek mellett a "nyilvánvaló fizikai hasonlóságot" a két férfi között, továbbá azt, hogy az énekes minden alkalommal megtagadta a DNS-vizsgálat elvégzésére vonatkozó kérelmet.



A bíró azt is kiemelte, hogy Iglesias és María Edite Santos táncosnő a gyerek fogantatásának időszakában ismerte egymást - hiszen ugyanabban az éjszakai klubban dolgoztak -, és a nő "nagyon konkrét adatokat" mondott el bírósági vallomásában az énekes házának belsejéről. Nem lehet kizárni, hogy volt köztük szexuális kapcsolat - érvelt a bíró.



Fernando Falomir, a Miamiban élő spanyol énekes ügyvédje bejelentette, hogy fellebbeznek a döntés ellen, és kétségbe vonta a bizonyítékokat, amelyekre hivatkozva megszületett az első fokú ítélet.



A valenciai bíróság 2017 decemberében fogadta be Javier Sánchez Santos apasági keresetét, amelynek alapja egy DNS-vizsgálat, melyet az Egyesült Államokban végeztek el. Magánnyomozó közreműködésével szereztek hozzá mintát a 75 éves spanyol énekes egyik gyerekétől, méghozzá úgy, hogy a házuk szeméttárolójában kutattak.



"Ez a teszt 99,9 százalékban azt mutatja, hogy én a fia vagyok, valamint azt, hogy anyám mindig az igazat mondta" - nyilatkozta akkor újságíróknak Javier Sánchez Santos.



A "törvénytelen fiú" történetét jól ismeri a spanyol közvélemény, anyja a kilencvenes évek elején hozta nyilvánosságra viszonyukat, amelyből állítása szerint kisfiú született. Előbb az asszony, később pedig a fia is próbálta bírósági úton elismertetni az apaságot, ám eddig egyik eljárásban sem jártak sikerrel.



A most 75 éves Julio Iglesias karrierje csúcsán a latin amorózót testesítette meg, romantikus balladáiért nők milliói rajongtak világszerte. Két házasságából összesen nyolc gyereke született.