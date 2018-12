Jövőre már a mozikban élvezhetjük a Wham! Last Christmas dalára írt filmet

A Last Christmas a 2016-ban elhunyt George Michael, a Wham! énekesének emlékét idézi fel.



A filmet Paul Feig rendezi, aki korábban a Kém vagy a Szellemirtók című filmeken is dolgozott.

A szereposztásban Henry Golding, Emma Thompson és Michelle Yeoh neve is olvasható. A főszerepet Emilia Clarke játssza.



A forgatókönyvet Emma Thompson és Greg Wise írta.



A film 2019 karácsonyán tekinthető meg a mozikban.