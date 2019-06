Jövő héten Magyarországon lép fel a Dead Can Dance

&

"Egy-egy koncert számunkra egyfajta ünnep, a közönség pedig mindig kedvezően fogad minket"

Hét év után ismét Dead Can Dance-koncert lesz a Papp László Budapest Sportarénában. A világzene egyik kultikus csapata szerdán lép fel a fővárosban. A Dead Can Dance A Celebration - LifeWorks 1980-2019 című turnéja keretében zenél a Sportarénában. Az együttes Prágából érkezik Budapestre (a cseh fővárosban hétfőn játszanak), majd Belgrádba utazik tovább, ezt követően pedig Plovdivban, Szalonikiben és Athénban lépnek fel.A Lisa Gerrard énekesnő és Brendan Perry multiinstrumentalista által alkotott csapat 1981-ben alakult Ausztráliában, de 1982-ben áttette működését Londonba. A jellegzetes Dead Can Dance-es világzenei hangzást a neoklasszikus, emelkedett muzsika jelenti, amely a nyolcvanas évek közepétől teljesedett ki és felfedezhetőek voltak benne arab-bizánci elemek, középkori spanyol, kelta, ázsiai és dél-amerikai hatások egyaránt. Az együttes olyan, ma már klasszikusnak nevezhető számokat írt és adott elő, mint a The Wind That Shakes the Barley, a Sanvean, a Yulunga (Spirit Dance) vagy a Severance.Hét lemezt készítettek 1996-ig, amikor felfüggesztették működésüket. 2005-ben ismét összeálltak egy turnéra, 2012-ben pedig egy új stúdióalbum született Anastasis címmel, ennek turnéja során a Budapest Sportarénában is felléptek.- mondta korábban az MTI-nek adott interjúban Lisa Gerrard. Egy újabb hosszabb szünet után a Dead Can Dance 2016-ban Eleusis címmel írt dalt, hogy támogassa a görög Eléfszina pályázatát az Európa Kulturális Fővárosa 2021 címre, amelyet el is nyert.Tavaly ősszel megjelent stúdiólemezüket, a Dionysust azok a régi európai tavaszi és őszi fesztiválok ihlették, amelyek a görög istennel, Dionüszosszal kapcsolatosak. Az anyag hét mozzanata Dionüszosz mítoszának és kultuszának hét különböző arcát mutatja be.A Dead Can Dance először 1996 nyarán lépett fel Magyarországon, a Budai Parkszínpadon, a World Music Festival keretében. Lisa Gerrard - akárcsak Brendan Perry - azóta elsősorban szólóelőadóként dolgozik és jelentet meg lemezeket, emellett számos filmzenében működött közre előadóként és dalszerzőként. Énekelt Koltai Lajos 2005-ben bemutatott mozijában, a Sorstalanságban is, amely Kertész Imre irodalmi Nobel-díjas regénye nyomán készült Ennio Morricone zenéjével.