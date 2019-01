Jon Bon Jovi ingyen ebédet ad a kényszerszabadságra küldött amerikai közalkalmazottaknak

Ingyen látogathatják a múzeumokat, koncerteket a részleges kormányzati leállás miatt kényszerszabadságra küldött vagy átmenetileg fizetés nélkül dolgozó amerikai szövetségi alkalmazottak. Jon Bon Jovi egyik étterme ingyen biztosít ebédet számukra.



Hétfőn lépett 31. napjába a részleges kormányzati leállás az Egyesült Államokban, mert a felek hetek óta nem tudnak megállapodni abban, hogy a kormányzati működésre megszavazott költségvetés tartalmazza-e az amerikai-mexikói határra tervezett fal 5,7 milliárd dolláros építési költségeit. Mivel a huzavonának egyelőre nem látni a végét, kulturális intézmények Massachusettstől Oregon államig a fizetés nélkül maradt szövetségi alkalmazottak segítségére siettek és ingyenessé tették képzőművészeti, tudományos, történelmi tárlataikat, zenés rendezvényeiket.



Legkevesebb 27 szövetségi államban ajánlottak fel ingyen belépést és 19 zenekar biztosít ingyenjegyet koncertjeire. Az intézmények között van a New York-i Metropolitan Opera vagy a San Diegó-i Repülési és Űrmúzeum, amely az Apollo 9 program parancsnoki moduljának ad otthont.



A Philadelphiai Művészeti Múzeumot már mintegy 200 szövetségi alkalmazott kereste fel az ingyenesség meghirdetése óta, az intézmény ráadásul az illető kísértében lévő plusz egy főt is vendégül látja.



A múzeumok felkínálhatnak egy helyet arra, hogy a szövetségi alkalmazottak elvonulhassanak a politikai csatározásoktól és feltöltődhessenek. Ez ugyan nem oldja meg a kormányzati leállás válságát, de segíthet pozitív tapasztalatokat gyűjteni egy bonyolult időben - magyarázta Norman Keyes, a múzeum szóvivője.



A chicagói Tudományos és Ipari Múzeum nemcsak a szövetségi alkalmazottakat, hanem kíséretükben még két főt enged be ingyen kiállításaira.



Szimfonikus zenekarok - köztük a bostoni vagy az akroni (Ohio) - ingyen koncertjegyeket adnak a szövetségi alkalmazottaknak. "A jó zene képes inspirálni, csökkenti a stresszt és megkönnyíti a terheket" - magyarázta Joseph Giunta, a Des Moines-i Szimfonikusok karmestere.



A szövetségi alkalmazottak többsége Washingtonban vagy környékén él és dolgozik, ám ők kimaradnak ezekből a kedvezményekből, mivel a térség fő kulturális létesítményei, mint a Smithsonian Múzeumok, Galériák és Állatkert, amúgy is ingyenesek, ám zárva vannak, mivel szövetségi kezelésben működnek.



Jon Bon Jovi egyik New Jersey államban lévő étterme a Facebookon jelentette be, hogy csatlakozik a kedvezményekhez, és a helyi szövetségi alkalmazottaknak és családjuknak ingyen biztosít ebédet a kormányzati leállás idején.



Hétfői napon dél és két óra között élhetnek az ingyen ebéd lehetőségével az érintettek. A 2011 óta Red Bankben működő étterem már eddig is lehetővé tette vendégeinek, hogy adományt adjanak rászorulóknak, vagy kifizessék azok ebédjét. Most Phil Murphy kormányzó családi alapítványával összefogva látják ingyen ebéden a szövetségi dolgozókat.



A kormányzati leállás miatt a szövetségi kormányzat mintegy negyede nem működik, csaknem 800 ezer kormányzati alkalmazott van fizetés nélkül.