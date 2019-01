Jön Angelina Jolie legújabb filmje: üldözős thrillerben vállalt szerepet a színésznő

Angelina Jolie szerepet vállalt a Those Who Wish Me Dead (Akik a halálomat akarják) című thrillerben, amelyet Taylor Sheridan rendez a saját forgatókönyvéből.



A variety.com értesülése szerint Sheridan Michael Koryta azonos című, 2014-ben megjelent regényéből írja a forgatókönyvet. A regényben egy 14 éves fiú brutális gyilkosság tanúja lesz, ezért hamis személyazonossággal egy olyan zaklatott kamaszok számára indított programban rejtik el, amelynek résztvevői a vadonban való túlélést tanulják. A gyilkosok azonban nem adják fel, és módszeresen végeznek mindenkivel, akinek köze lehet a fiúhoz.



A filmről és Jolie szerepéről további részleteket nem árultak el az alkotók. A produkciót a montanai vadonban forgatják. A felvételek májusban kezdődnek, közvetlenül az után, hogy Sheridan befejezi a Yellowstone című, Kevin Costner főszereplésével készülő sorozat második évadát.



A thriller a Bron Studió és a Film Rites produkciójában készül és a Creative Wealth Media finanszírozza.



A színész, forgatókönyvíró, rendező Sheridan Oscar-jelölést kapott A préri urai forgatókönyvéért. Ő írta és rendezte a Wild River - Gyilkos nyomon című thrillert is, amelyért az Amerikai Rendezők Céhe a legjobb első rendezőnek járó díjára jelölte.



Az Oscar-díjas Angelina Jolie legutóbb A tengernél című filmben szerepelt a filmvásznon. Jövő májusban kerül a mozikba Demóna 2. című filmje.