Jön a GlobalCoin - saját pénzt vezet be a Facebook

Bevezetheti saját fejlesztésű kriptovalutáját a Facebook 2020-ban, melyet – a BBC szerint – a cég várhatóan nyár közepén jelent be. A lap úgy tudja, erről már tárgyaltak Mark Carney-vel, a Bank of England vezetőjével.



Ezen felül azt is fontolóra vették, hogy fizessenek a legaktívabb felhasználóknak. Valakinek tényleg a Facebook lehet az élete.