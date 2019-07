Jön a felturbúzott androidos Firefox

Felturbózza böngészőjének androidos kiadását a Mozilla, a Firefox kívül-belül megújuló friss kiadása preview verzióban már letölthető a Play Store-ból, azt az érdeklődők használatba is vehetik - írja a hwsw A GeckoView-ra támaszkodó androidos Firefox a Mozilla szerint kétszer gyorsabb lesz a jelenlegi fősodorbeli verziónál, továbbá az új kiadás letisztultabb, minimalista külsőt is kap, az URL sávot a kijelző aljára költöztetve, ami különösen a mai méretes paneleknél jóval könnyebben elérhető, mint a hagyományos, a képernyő tetején elhelyezett címsávok.A böngészőbe megérkezik a Collections, azaz "gyűjtemények" funkció is, amellyel a kedvelt weboldalak menthetők el és rendezhetők a felhasználó igényei szerint, illetve meg is oszthatók másokkal.Az új kiadásban továbbá a Mozilla alapértelmezetten bekapcsolja a követésvédelmet, azaz a Tracking Protection funkciót, akárcsak június eleje óta az asztali verzióban, így külön beállítás nélkül is blokkolva a harmadik féltől származó trackereket.A teljes cikkért KATTINTSON ide.