Jogosítvány nélkül közlekedik A mi kis falunk Tecája

Bata Éva mindig tudta, hogy a színészi pálya lesz a hivatása. A színésznő soha nem is vágyott más pályára, gyerekkora óta ez a mesterség volt az álma. „Nem volt egy olyan meghatározó pillanat az életemben, ami elindította bennem azt a vágyat, hogy színész szeretnék lenni. Tudtam, az első perctől kezdve, nem kellett hozzá semmilyen példakép, hogy tudjam, ez az én utam" – mondta az RTL Klubon látható Kalandozóban Bata Éva, aki több darabban is feltűnik.Budapesttől Kecskeméten át számtalan helyen megfordul az előadások miatt, azonban a legnagyobb távolságokat is tömegközlekedéssel küzdi le. A színésznő ugyanis nem rendelkezik jogosítvánnyal, ami mostanság kezdte el zavarni.„Szeretek utazni, készülődni. Igaz, egyre kevésbé tervezem el, hogy hogyan alakul majd az idő, amit eltöltök azon a helyen, ahova utazok. Nem vezetek, vonatozom, buszozom, amit kifejezetten kedvelek. Sajnos nem tudok vezetni, de tervben van, hogy ezen változtatok. Most már el kell kezdenem a jogosítvány megszerzését, nagyon sürgősen" – árulta el a műsorvezetőnek, Tuka Nikinek Bata Éva, aki arról is mesélt mennyire nehezen viseli a hűvös időjárást, amelyben kínszenvedés léteznie.