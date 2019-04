Jób lázadása kedd este az M5 műsorán

Befejeződött a Magyar Nemzeti Filmarchívumban a Jób lázadása című film nagy költségvetésű, teljes körű digitális restaurálása, az alkotást kedden este tűzi műsorára az M5.



Gyöngyössy Imre és Kabay Barna Oscar-díjra jelölt filmje kedden este 21 óra 50 perctől látható az M5 csatornán.



Fazekas Eszter, a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizálási és filmfelújítási menedzsere az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában elmondta: a film digitalizálása során a legjobb állapotú anyagokról dolgoztak, a film eredeti felvételi képnegatívjáról és az eredeti mágneshangszalagról. Az átlagosnál jobb minőségű volt az anyag, a képen csak a szokásos sérülések voltak, míg a korabeli nyersanyagok villognak, ahol kézikamerát használtak, ott előfordulhatnak képremegések, koszok és karcok kerülnek a filmbe.



Elmondta: a Magyar Nemzeti Filmarchívum és a Filmlabor közös projektjén 30-an dolgoznak. A leghosszabb időt a digitális képrestaurálás veszi igénybe, a filmen 15-en dolgoztak két hónapig. "Jelenleg mintegy 30 film van munkában, mindegyik különböző munkafázisban" - tette hozzá.



Mint mondta, amikor megtisztítanak minden hibától egy filmet, akkor következik az egyik legizgalmasabb munkafázis, a fényelés, a film látványvilágának, az eredeti színeknek a helyreállítása. Ezt általában operatőrök bevonásával végzik, és referenciakópiákat, fennmaradt anyagokat is felhasználnak. Hozzátette: a teljeskörű restaurálási program elindulása, 2017 eleje óta együtt dolgoznak a Magyar Operatőrök Társaságával. A film fényelése Szabó Gábor operatőr segítségével készült és a film fénymegadója, Regéczy Viola is segítette munkájukat - tette hozzá.



Eközben a hangrestaurátor a digitális technika segítségével megjavítja a hangot, ezután Kabay Barna és Petényi Katalin forgatókönyvíró is megnézte az anyagot. Majd elkészülnek a digitális mozikópiák, illetve a televízióra alkalmas, broadcastváltozatok.



Felidézte, hogy az Örökbefogadás, Mészáros Márta filmje, nagy érdeklődést váltott ki berlini vetítésén, megnövekedett iránta a külföldi érdeklődés, így ebben az évben a legtöbb film az ő életművéből való. Folyamatban van Gothár Péter Megáll az idő című filmjének restaurálása, továbbá az Eszkimó asszony fázik, az Eldorádó és a Sodrásban című filmé, amelyek a magyar filmművészet kimagasló értékei, világszerte keresett alkotások.



Elmondta, hogy a 2017-ben indult restaurálási program keretében eddig 61 film készült el, azonban legalább 600 filmet állandóan keresnek a televíziók. "Van feladatunk bőven" - jegyezte meg.



Az 1983-ban készült Jób lázadása az erőszakkal szembeszálló, morális tartásával a hatalom fölé emelkedő személyiség talán legemlékezetesebb megfogalmazását tárja a nézők elé. A filmben a paraszt-zsidó házaspár biblikus erővel győzi le a történelmet. A 96 perces magyar filmdrámában Zenthe Ferenc és Temessy Hédi oldalán Rudolf Péter játszik főszerepet. A katartikus hatású filmdrámát a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjra is jelölték.