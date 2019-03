Jazzpiknik: Rick Astley is fellép Paloznakon

A nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb popénekese, a manapság reneszánszát élő brit Rick Astley is fellép az idei paloznaki Jazzpikniken. Koncertje augusztus 3-án szombaton lesz - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.



A most 53 éves Rick Astley a Stock-Aitken-Waterman sztárgyár "terméke" volt. A nyolcvanas évek második felében jelentette meg két sikeres albumát (Whenever You Need Somebody - 1987, Hold Me in Your Arms - 1988) és olyan táncos dalok fűződnek a nevéhez, mint a Never Gonna Give You Up, a Whenever You Need Somebody vagy a Together Forever.



Az énekes bekerült a Guinness Rekordok könyvébe is, mivel ő lett az első férfi szólista, akinek az első nyolc kislemeze mind a toplista élére került. A hirtelen jött siker után hamar, 1994-ben, mindössze 27 évesen döntött úgy, hogy visszavonul és idejét a családjának szenteli. Két évtizeddel első sikerei után tért vissza: a 2000-es években előbb válogatásalbumokkal jelentkezett, majd négy új stúdióalbumot is készített. 2010-ben fellépett a Papp László Budapest Sportarénában a Here and Now című koncerten, számos más nyolcvanas évekbeli brit híresség társaságában. 2016-ban újra vezette a brit slágerlistát 50 című korongja és 12 milliós megtekintést ért el YouTube-on. Tavaly megjelent legutóbbi anyaga, a Beautiful Life tizenkét számát mind Astley írta, hangszerelte és játszotta fel.



A Paloznaki Jazzpiknik nagyszínpadán augusztus 1-jén csütörtökön a néhai Michael Jackson fivérei által alkotott Jacksons nyitja a fesztivált (aznap a Peet Project a magyar fellépő), másnap a kilencvenes évek acid jazz úttörője, a Brand New Heavies, Little G Weevil és a Silhouette & Vinx, majd a szombati záróesten, augusztus 3-án Rick Astley mellett James Brown szaxofonosa, Maceo Parker és Adani&Wolf lép színpadra.