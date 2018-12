Januárban tér vissza a képernyőkre A Tanár

A sorozat a vártnál két és fél hónappal előbb tér vissza, ugyanis az előző szezon csak a tavasz közepén indult, így most is ilyentájt lehetett rá számítani. Azon kívül, hogy ki lesz a produkció új főszereplője - nyáron robbant a hír, lecserélik a sorozat női főszereplőjét, Ubrankovics Júliát. Nem sokkal később az is kiderült, hogy a színésznőt Trokán Nóra váltja -, azt is tudni, hogy az Oltári csajokból Pirosként megismert és a Szenzációs Négyesben is látott Michl Juli is feltűnik majd.



A Tanár 2. évadának premierje január 12-én lesz az RTL Klubon.

A legújabb részek - csak úgy mint tavaly - 2019-ben is szombatonként 20 órakor érkeznek.